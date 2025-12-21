「河好如初」邀集學生 報名倒數
「給你一條河，你想把它恢復成什麼模樣？」汙染髒臭、堤岸高聳、危險湍急、垃圾處處，讓許多人不想親近河流，難道不能透過改變，讓它像歐美的河流一樣美麗宜人與融入生活？這正是舉辦「河好如初」設計思考工作坊的初衷。
聯合報系推動的河川永續行動專案「河好如初」，將於明年一月十日至十一日於台中東海大學舉辦「設計思考工作坊」，即起開放學生報名。工作坊請來超強師資搭配重磅陪跑教練，透過設計思考模式，帶領學生團隊探索「如何與河川和好、與環境共好」的創新解方。
活動還有超過十五萬元總獎助金，邀請高中以上學生透過創意為河川發聲，為河流生態永續創造更多可能。
入圍團隊提出的河川問題解決方案，除了在媒體上披露，也會透過明年舉辦的河川政策座談會，反映給出席座談的政府官員，讓政府納入決策參考。
工作坊邀集多位重磅級教授擔任各組陪跑教練，如東海大學工業設計系副教授羅際鋐、台北商業大學創意設計與經營研究副教授黃鼎豪、大同大學媒體設計學系副教授陳彥甫、大同大學通識教育中心副教授李懿純、東海大學電機工程學系教授蔡坤霖；中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授夏晧清；亞洲大學創意商品設計學系兼任教師王錫安與台科大營建工程系副教授蔡孟涵。
名額有限，額滿為止，本月廿九日會以電子郵件通知錄取者，報名連結在此
