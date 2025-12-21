快訊

Openbook好書獎聚焦壓迫與反抗 突顯台灣出版自由

中央社／ 台北21日電

Openbook好書獎今天在台北西門紅樓舉行，部分作品聚焦反抗、記錄壓迫，呈現台灣的言論及出版自由；獲獎者之一的香港作家韓麗珠感嘆她的書，「在華文世界裡只有台灣能出版」。

韓麗珠以小說「裸山」獲得年度中文創作獎，她以預先錄好的影片發表得獎感言表示，這個故事是關於壓迫與反抗，以及如果有人在承受深刻創傷之後，該如何面對往後的人生及外在的世界。她感謝在不同年代及不同世界裡沒有放棄、一直堅持「爬山」的人。

同樣記錄壓迫及反抗，由詩人向陽、陳允元主編「暗房與光：臺灣白色恐怖詩選」也獲得年度中文創作獎，向陽致詞表示，編書的過程，他有時是個讀者，有時是個編者，有時讓他回到小學不能講方言的年代，有時讓他重回主編「自立副刊」時期、因刊登一篇散文而遭約談的年代，「這套書是眾多詩人用他們的作品，幫助我們回憶那樣的年代，裡面沒有恨、只有愛，如同書名一樣，打開暗房，我們就能看到光」。

以「群島有事」獲獎的朱宥勳致詞表示，他這兩年的創作都在書寫台海戰爭，有讀者問他為什麼要寫這麼可怕的議題，「可以來一個比較浪漫的嗎？」他表示在現在這個時代，能用小說創作挑戰一個必須面對的現象，「這件事本身就很浪漫」；朱宥勳說，現實主義小說最大的浪漫就是「這樣的現實最好不要發生」，這也是他書寫「台海戰爭」議題的起心動念。

以「歌之國土」獲獎的馬世芳，致詞時引用巴布．狄倫（Bob Dylan）歌詞中的一句話To live outside thelaw you must be honest.表示，創作人多少跟這個世界有一點格格不入，「當你自覺成為某個領域的法外之徒時，該如何自我檢驗？我覺得唯一的信條就是真誠、是不是對得起自己」。

馬世芳同時指出，巴布．狄倫1962年出了第一張專輯，明年將邁入85歲之齡，「他剛剛宣布2026年要展開世界巡迴演出，他一輩子經歷了16個美國總統，現在還要巡迴全世界唱歌，他做的音樂還是能夠擁有穿透人心的震撼力，我們有什麼資格輕言虛無」。

