明天北東濕冷！周三緊接更強東北季風「耶誕節低溫下探13度」

持續受到東北季風影響，明天北東水氣多，尤其宜蘭雨勢較大，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周三又有另一波更強東北季風南下，各地都會降雨，且溫度降幅大，最冷時間點落在周四至周五清晨，低溫跌至13度；另周三、周四及周五、周六3500公尺以上高山有降雪機率。

蔡伊其說，明（22日）持續受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部水氣多，尤其宜蘭有局部較大雨勢，其他地區雲量偏多；周二（23日）東北季風減弱，水氣也漸少，但東半部仍會降雨。

周三（24日）另一波東北季風增強，並持續影響到周末，各地都有降雨機率，尤其桃園以北、宜蘭降雨明顯，中南部也有零星降雨。

周五（26日）水氣略減，但桃園以北、東半部仍有降雨情況，西半部山區也有零星降雨，周六、周日（27、28日）天氣轉乾。

溫度部分，蔡伊其指出，明天受到東北季風影響，中部以北、宜蘭低溫15至17度，高溫20至23度，南部、花東低溫17至19度，高溫25至27度，中南部需注意日夜溫差大。

周二東北季風減弱，北部、宜蘭溫度回升，但各地早晚低溫約16至19度，日夜溫差大；周三起另一波更強東北季風南下。

周四白天各地高溫略降，中部以北、東半部、東部高溫降至17至22度，南部、花東高溫略降至24、25度；周四至周五清晨最冷時間，中部以北、東北部低溫15、16度，其他地區17至19度，空曠、近山區低溫再降1至2度。

另外，蔡伊其提及，周三、周四各地3500公尺以上高山，周五、周六中部以北、宜花3000公尺以上高山有降雪機率。

商品推薦