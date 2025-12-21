北榮醫療韌性守護台灣研討會 院長陳威明首發「台北榮總防災包一號」

為喚起各界重視「醫療韌性」，攜手守護健康台灣，中華民國公立醫院協會與台北榮總今共同舉辦「醫療韌性守護健康台灣」研討會。公立醫院協會理事長、北榮院長陳威明表示，將堅守公醫精神「平凡中持續守護力量」，誓為台灣打造韌性醫療廊道，全國醫界領袖與專家學者齊聚響應。

陳威明致詞表示，全國公立醫院床位約占全國約30%，但不管在SARS、新冠疫情，或是2015年八仙塵爆事件，公立醫院發揮關鍵角色，在政府大力調度、協調及醫界全力支援，台灣醫療成了全球的典範，但現在地緣政治影響、大型天災不斷，如花蓮日前發生馬太鞍溪堰塞湖事件，以及最近日本青森外海發生7.5級的地震，或是極端氣候造成日、韓、東南亞等國很多人傷亡。

陳威明說，他的女兒在瑞典工作，2年多前傳來一個瑞典的「全民防衛手冊」，他看了覺得有那麼嚴重嗎？當時不以為意，直到父親節時，女兒幫他買一個防災包，並提醒不能大意。直到九月份，他到日本京都大學參加他們新醫院的開幕，送給他的禮物是日本防災包，這時才警覺好像該做一些事情，非常感謝政府在921發了小橘書，內容每個字都看完，真的是非常受用，所以特別響應精心製作，今天首發「台北榮總防災包一號」。

今參與研討會的賴清德總統說，「我今天開了眼界」，沒想到防災包這麼好用，可以當父親節禮物，以後要推廣變成教師節禮物、母親節禮物，大家都重視防災的觀念，很了不起。陳威明理事長為了讓這場活動辦得更有意義，還特別設立公立醫療院所防災包一號，非常感謝。

「台北榮總防災包一號」裡有很多的內容，包括在山區或被困時，手機電源不夠時，可以有充電的設備，還有很多保暖的設施，賴清德總統表示，這比京都大學還好，希望台灣企業界多多捐贈防災包一號，擴散所有的力量，齊心守護家園。

陳威明今於研討會主講「公立醫院打造醫療韌性廊道」。他闡述韌性醫療廊道與公醫精神不謀而合，即在平凡中持續守護的力量，並由八仙塵爆與新冠疫情切入，闡述韌性醫療首要確保災時醫療照護不中斷，核心任務包括穩定醫療服務量能、維持設備營運韌性、加強人員專業能力、民眾風險意識扎根等。

尤其，受極端氣候的影響，醫界面臨不同的挑戰。陳威明說，過去SARS、新冠疫情及嚴重公安事件是「病人送到醫院」，以台灣強大醫療體系、政府高效率指揮調度都可得到妥善的處理，成為全球典範。但目前災害風險形式日趨複雜，醫療機構甚且自身都會受創。醫療救援應摒除單兵作戰思維，盡速展開區域聯防佈局，要把握垂直整合與水平支援的各種可能，以共渡難關，搶救生命。

陳威明認為，社區志工的民間動員力亦扮演關鍵支持力量，風險意識的深化、日常防災的演練與資源網絡的建立，都要未雨綢繆。同時，陳威明也展現北榮在各項韌性醫療的準備實力，包括建築防災、設備韌性、能源電力、供水安全、備援系統、供應鏈穩定如食物、血液、藥品等。

陳威明說，「防災重於救災、離災優於防災」，日本在1995年阪神大地震後，大幅強化防災政策與制度設計，全面檢討並修正防災策略，同時深化學校與社區的防災教育，提升全民風險意識與應變能力；瑞典近年亦積極推動各項防災整備措施，相關經驗皆值得我國借鏡與參考。

