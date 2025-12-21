從平面到空拍 葉陶軒俯瞰挖掘台灣新風景
自平面切換高空，新聞攝影工作者葉陶軒以空拍挖掘不一樣的台灣，在「垂景：葉陶軒空拍攝影集」可見如珍珠奶茶粉橘色海洋、似迷宮的通道，他也在俯瞰中找到救贖自我的力量。
葉陶軒（Sam Yeh）過去任職外媒30餘年，在2024年退休。大塊文化今天舉行新書發表會，葉陶軒回憶，高中接觸到搖滾樂，覺得又酷又有趣，於是在畢業後與朋友合資開了唱片行，「重要的是，那時英文幾乎零分啊，但因為要聽搖滾樂，要搞清楚歌詞唱什麼，沒想到就打了一點英文基礎」。
後來去當兵、退伍後，葉陶軒開始尋覓新工作，因曾在媒體實習過，他於是廣投作品至不同媒體應徵，幾經輾轉，因為能夠以英文應對，經長輩引介進入英文中國郵報（China Post），曾一度同時任職於法新社，自1989年起便固定服務於法新社。
葉陶軒說，能同時在中國郵報與法新社任職，在當年是很稀少的機會。例如當年爆發千島湖事件，外媒都很重視，但外媒並不好進入中國拍攝，「因為千島湖事件牽扯到台灣，所以我就運用China Post名義進去採訪，拍一些照片，後來也被廣泛運用」。
30餘年新聞攝影經驗，葉陶軒見證921地震、颱風柯羅莎襲台、裴洛西（Nancy Pelosi）訪團等重大事件，不間斷的新聞節奏下，他在2017年末感到人生陷入低谷，他在書中自序形容，「因長年工作上接觸太多負能量場域，身體已不堪負荷，結果發生了恐慌與焦慮。」
2019年在公司安排下，葉陶軒學習空拍，他今天回憶，當拿起遙控器時，「真的是完全顛覆所有對影像拍攝過程的認知」，看到2、300公尺高的屋頂，影像隨遙控器方向遊走，才知道什麼叫革命性影像，「那時候我已經快60歲了，但我還是想要去學，當時應該是所有媒體裡面最年長考照的人。」
空拍讓葉陶軒找到觀看世界的新視角，也意外成為他情緒下的出口，他認為，飛行練習讓他感受到平靜與專注，並在心靈上得到了救贖。書中每幅影像都是實際地景，但卻又如抽象畫，為世界拆解出線條、色塊，葉陶軒則以「秩序」形容他眼中看見的畫面，這讓普通的河濱公園也別有趣味。
葉陶軒表示，因為學習空拍，他想走遍台灣所能抵達的地方。印象最深刻的收錄照片是他在新北北勢溪下游看見多個紅色救生圈，清晰而規矩地排列在溪面上，他原以為是救災演習用，但偶然碰到一名工程師，才知道那是因上游在搭建新橋。
「他們擔心萬一颱風或什麼大雨來，把施工人員吹下來，他們會順著溪流流到這裡，這些救生圈可以保護他們。」葉陶軒哽咽說，這令他非常感動，「一個國家進步成這樣，是不容易的。」台灣是很美麗的，希望讓大家看見不一樣的角度。
除了攝影集外，書中部分收錄影像同步展出於「葉陶軒空拍攝影個展│垂景 Eyes in Flight」，現在誠品生活新店紅廳展出，展期至2026年2月2日。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言