從平面到空拍 葉陶軒俯瞰挖掘台灣新風景

中央社／ 台北21日電

自平面切換高空，新聞攝影工作者葉陶軒以空拍挖掘不一樣的台灣，在「垂景：葉陶軒空拍攝影集」可見如珍珠奶茶粉橘色海洋、似迷宮的通道，他也在俯瞰中找到救贖自我的力量。

葉陶軒（Sam Yeh）過去任職外媒30餘年，在2024年退休。大塊文化今天舉行新書發表會，葉陶軒回憶，高中接觸到搖滾樂，覺得又酷又有趣，於是在畢業後與朋友合資開了唱片行，「重要的是，那時英文幾乎零分啊，但因為要聽搖滾樂，要搞清楚歌詞唱什麼，沒想到就打了一點英文基礎」。

後來去當兵、退伍後，葉陶軒開始尋覓新工作，因曾在媒體實習過，他於是廣投作品至不同媒體應徵，幾經輾轉，因為能夠以英文應對，經長輩引介進入英文中國郵報（China Post），曾一度同時任職於法新社，自1989年起便固定服務於法新社。

葉陶軒說，能同時在中國郵報與法新社任職，在當年是很稀少的機會。例如當年爆發千島湖事件，外媒都很重視，但外媒並不好進入中國拍攝，「因為千島湖事件牽扯到台灣，所以我就運用China Post名義進去採訪，拍一些照片，後來也被廣泛運用」。

30餘年新聞攝影經驗，葉陶軒見證921地震、颱風柯羅莎襲台、裴洛西（Nancy Pelosi）訪團等重大事件，不間斷的新聞節奏下，他在2017年末感到人生陷入低谷，他在書中自序形容，「因長年工作上接觸太多負能量場域，身體已不堪負荷，結果發生了恐慌與焦慮。」

2019年在公司安排下，葉陶軒學習空拍，他今天回憶，當拿起遙控器時，「真的是完全顛覆所有對影像拍攝過程的認知」，看到2、300公尺高的屋頂，影像隨遙控器方向遊走，才知道什麼叫革命性影像，「那時候我已經快60歲了，但我還是想要去學，當時應該是所有媒體裡面最年長考照的人。」

空拍讓葉陶軒找到觀看世界的新視角，也意外成為他情緒下的出口，他認為，飛行練習讓他感受到平靜與專注，並在心靈上得到了救贖。書中每幅影像都是實際地景，但卻又如抽象畫，為世界拆解出線條、色塊，葉陶軒則以「秩序」形容他眼中看見的畫面，這讓普通的河濱公園也別有趣味。

葉陶軒表示，因為學習空拍，他想走遍台灣所能抵達的地方。印象最深刻的收錄照片是他在新北北勢溪下游看見多個紅色救生圈，清晰而規矩地排列在溪面上，他原以為是救災演習用，但偶然碰到一名工程師，才知道那是因上游在搭建新橋。

「他們擔心萬一颱風或什麼大雨來，把施工人員吹下來，他們會順著溪流流到這裡，這些救生圈可以保護他們。」葉陶軒哽咽說，這令他非常感動，「一個國家進步成這樣，是不容易的。」台灣是很美麗的，希望讓大家看見不一樣的角度。

除了攝影集外，書中部分收錄影像同步展出於「葉陶軒空拍攝影個展│垂景 Eyes in Flight」，現在誠品生活新店紅廳展出，展期至2026年2月2日。

