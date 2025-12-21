快訊

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

聽新聞
0:00 / 0:00

香氣打卡點成旅遊趨勢 台北5大香氣拍照景點曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大稻埕碼頭貨櫃市集。圖／台灣觀光創新協會提供
大稻埕碼頭貨櫃市集。圖／台灣觀光創新協會提供

「香氣」結合「拍照場景」的城市散步路線成近年旅遊趨勢，台灣觀光創新協會公布台北市5大香氣與拍照打卡景點，包含榕錦時光生活園區、北投中心新村、花博新生園區、赤峰街書店及大稻埕碼頭，香氣結合拍照場景，讓旅客深度遊台北。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，氣味往往能在旅途中留下深刻記憶，將嗅覺體驗結合影像紀錄，是新世代旅遊的顯著趨勢。

李奇嶽指出，旅客不只想看風景，更期待走進能看、能拍、能感受的場域，而榕錦時光生活園區、北投中心新村、花博新生園區、赤峰街書店及大稻埕碼頭等景點，具備文化氛圍與影像魅力，自然成為新的城市亮點。

「榕錦時光生活園區」老屋木構與紅磚牆保留歲月痕跡，綠蔭沿著屋簷與步道延展；利用植栽作為前景，旅客手持咖啡杯漫步木造廊道或紅磚牆旁拍照，加上咖啡香四溢，讓旅客可拍出具有故事感的日常影像。

「北投中心新村」保留成排低矮老屋，灰牆、磚牆與木構在樹蔭包覆下，形成一處與城市節奏保持距離的生活場域，加上鄰近的「向陽心苑」在午後陽光灑落在木窗、走廊與庭院植栽間，旅客可捕捉窗框與座椅延伸出的縱深感。

「花博新生園區」有大片綠意與花田，旅客可以花朵作為前景、人物置於中後景，營造被花海包圍的畫面。

「赤峰街書店」能呈現自然且具故事感的畫面；「大稻埕碼頭貨櫃市集」呈現出城市夜晚，旅客拉遠鏡頭時，將貨櫃燈光、河岸夜色與人流一併收進，呈現大稻埕夜晚的城市節奏。

李奇嶽說，交通便利、拍攝氛圍與文化體驗，已成外國旅客喜愛的都市旅行方式，若能持續深化這類城市路線，台北具備成為國際都市旅遊亮點的條件。

赤峰街書店巷弄。圖／台灣觀光創新協會提供
赤峰街書店巷弄。圖／台灣觀光創新協會提供
榕錦時光生活園區，旅客手拿咖啡漫步木造廊道間，呈現靜謐氛圍。圖／台灣觀光創新協會提供
榕錦時光生活園區，旅客手拿咖啡漫步木造廊道間，呈現靜謐氛圍。圖／台灣觀光創新協會提供
花博新生園區大片綠意與花田。圖／台灣觀光創新協會提供
花博新生園區大片綠意與花田。圖／台灣觀光創新協會提供
北投中心新村木造走廊。圖／台灣觀光創新協會提供
北投中心新村木造走廊。圖／台灣觀光創新協會提供

大稻埕 花博

延伸閱讀

嗅覺體驗結合拍照打卡 台北5大香氣景點出爐

河套香港園區12月22日開幕 首3座大樓落成、逾60企業機構進駐

台中免費聖誕打卡點！粉紅樹海 × 霓虹老宅超吸睛 掀打卡潮

西門町增打卡點 比例1：1玩具模型占滿街道

相關新聞

高鐵驚傳有危險物品？乘客指「鐵警帶槍上車」 安檢延誤10分鐘發車

高鐵今傳列車上有危險物品，有民眾指出，原訂搭乘於今天下午4時55分高鐵，剛從左營站上車時，就看到列車上有鐵警，然後全車就...

東北風影響 基隆北海岸及宜蘭防大雨

中央氣象署今天晚間發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率

天然災害「國民水果」沒完全恢復元氣 最高拍賣價每公斤破百元

今年7月丹娜絲颱風豪大雨影響深遠，彰化縣番石榴供應還沒恢復元氣，產地批發價比往年高二至三成，紅心番石榴賣到北農最高交易價...

東北風挾帶境外汙染物 耶誕夜前金馬空品亮橘燈

今東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣及離島，根據環境部空氣品質監測網最新監測結果顯示，西半部地區空氣品質多為...

北榮醫療韌性守護台灣研討會 院長陳威明首發「台北榮總防災包一號」

為喚起各界重視「醫療韌性」，攜手守護健康台灣，中華民國公立醫院協會與台北榮總今共同舉辦「醫療韌性守護健康台灣」研討會。公...

香氣打卡點成旅遊趨勢 台北5大香氣拍照景點曝光

「香氣」結合「拍照場景」的城市散步路線成近年旅遊趨勢，台灣觀光創新協會公布台北市5大香氣與拍照打卡景點，包含榕錦時光生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。