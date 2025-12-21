快訊

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

聽新聞
0:00 / 0:00

東北風影響 基隆北海岸及宜蘭防大雨

中央社／ 台北21日電
中央氣象署今天晚間發布大雨特報。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今天晚間發布大雨特報。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今天晚間發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象署並發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，今天下午至明天晚間，台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率（橙色燈號），新北至台南、花東及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。

氣象署 東北風 屏東縣

延伸閱讀

東北風挾帶境外汙染物 耶誕夜前金馬空品亮橘燈

宜蘭慧燈中學陳恩錄取美國頂尖藝術設計名校 畢業生薪水高

基隆年終演唱會如期開唱 用暖流驅散恐懼 金由歌后、歌王壓軸掀最高潮

3地防雨神…周日冬至北部濕涼僅17度 2波東北季風降溫時序曝光

相關新聞

高鐵驚傳有危險物品？乘客指「鐵警帶槍上車」 安檢延誤10分鐘發車

高鐵今傳列車上有危險物品，有民眾指出，原訂搭乘於今天下午4時55分高鐵，剛從左營站上車時，就看到列車上有鐵警，然後全車就...

東北風影響 基隆北海岸及宜蘭防大雨

中央氣象署今天晚間發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率

天然災害「國民水果」沒完全恢復元氣 最高拍賣價每公斤破百元

今年7月丹娜絲颱風豪大雨影響深遠，彰化縣番石榴供應還沒恢復元氣，產地批發價比往年高二至三成，紅心番石榴賣到北農最高交易價...

東北風挾帶境外汙染物 耶誕夜前金馬空品亮橘燈

今東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣及離島，根據環境部空氣品質監測網最新監測結果顯示，西半部地區空氣品質多為...

22日東北部防較大雨勢 下波東北季風24日接力

氣象署表示，明天仍受東北季風影響，東北部地區留意較大雨勢；24日另一波東北季風南下，預估持續影響至下週，水氣由濕轉乾，預...

蘭城晶英酒店與新月基金會耶誕公益活動 17年累積7543個心願圓夢

時值歲末年終，蘭城晶英酒店攜手新月教育基金會連續第17年舉辦「傳遞幸福．耶誕圓夢」活動，由社福機構孩子們寫下心願，邀請民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。