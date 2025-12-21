高鐵驚傳有危險物品？乘客指「鐵警帶槍上車」 安檢延誤10分鐘發車

高鐵今傳列車上有危險物品，有民眾指出，原訂搭乘於今天下午4時55分高鐵，剛從左營站上車時，就看到列車上有鐵警，然後全車就被換到對面列車，還有乘客表示，英文廣播中提到「危險物品」，讓旅客人心惶惶。高鐵公司表示，目前高鐵營運正常，敬請旅客安心搭乘。

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人造成4死11傷慘劇，民眾除了哀弔死者外，近期搭乘大眾運輸的民眾也繃緊神經，不敢滑手機，就怕發生突如其來的意外。

民眾在社群Threads上發文表示，原訂今下午4時55分搭乘高鐵144車次列車，未料剛從左營站上車，就看到手持槍枝的鐵警上車，隨後全車旅客就被換到對面另一列車，原訂下午4時55分發車，最後下午5時05分才發生；還有旅客表示，英文廣播中提到危險物品。

對此，高鐵公司表示，144車次列車今天下午4時55分於左營站於發車前，因協助鐵路警察進行安全檢查，因此進行營運調度、更換車組，略延後10分鐘發車。目前高鐵營運正常，敬請旅客安心搭乘。

鐵路警察高雄分局說明，今天下午4時20分許，本分局接獲高鐵台南站通報，一名彭姓女乘客反映高鐵南下833次7車廂會爆炸等語，本分局立即指派左營所及偵查隊人員會同高鐵公司人員對833車次列車進行全車安全檢查，並使用金屬探測器於車廂各處檢查，均未發現爆裂物。

鐵警高雄分局指出，經查該南下班次已於16時25分到達終點左營站，另檢視彭女手機內容，line內容為幾組意義不明之數字，言談前後所述不一致，明顯違反事態常理，通報台南市衛生局到場評估精神狀況。

鐵警高雄分局表示，本分局已將報案人彭女帶回調查，依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌加以逮捕，後續將依法移請臺灣台南地方檢察署偵辦。

鐵警呼籲，民眾勿隨便發布不實訊息，以免造成民眾恐慌以及肇致本身法律刑責。另旅客如有發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話，本分局將立即派員處理，共同維護旅運安全。

