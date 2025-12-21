天然災害「國民水果」沒完全恢復元氣 最高拍賣價每公斤破百元

今年7月丹娜絲颱風豪大雨影響深遠，彰化縣番石榴供應還沒恢復元氣，產地批發價比往年高二至三成，紅心番石榴賣到北農最高交易價每公斤106.7元，名列各品種番石榴之冠；彰化縣番石榴最大產地溪州鄉的鄉農會指出，紅心芭樂產量最少，交易價格因此上揚。

番石榴號稱國民水果，全台種植面積排名依序為高雄市、台南市、彰化縣。彰化縣約1374公頃，縣內最大產地在溪州鄉約524公頃，社頭鄉約260公頃排名第二。今年番石榴產地批發價，珍珠芭樂每台斤40元至50元，帝王芭樂每台斤50元至55元，耐熱品種津翠芭樂每台斤60元，紅心芭樂每台斤60元起跳，最高來到64元，換算每公斤106.7元。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦今表示，丹娜絲颱風豪雨，8月大雨，中南部農田嚴重淹水，彰化縣番石榴根系「泡湯」受傷，結果率低、落果量高，產量最低來到一成，農民費心看顧，最近才開始有規模的做幼果套袋，冬季氣溫低，番石榴生長較慢但口感、甜度都勝過夏季，距離恢復正常產量還有一段時間

彭顯賦指出，各品種芭樂產地批發價比往年好，紅心芭樂運到北農拍賣，特級品賣出每公斤破百元的高價，都因紅心芭樂「不好照顧」，種植面積小，溪州鄉芭樂高手也才種約1分地，產量不能與珍珠等品種相比，所以量少提高拍賣價。

南部水患嚴重，番石榴收成率大降，彰化縣芭樂一躍成為消費市場供給主力，過去農民會為番石榴疏花、疏果，現在不夠賣鄉，番石榴樹全年無休開花結果衝產量。

