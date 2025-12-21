22日東北部防較大雨勢 下波東北季風24日接力
氣象署表示，明天仍受東北季風影響，東北部地區留意較大雨勢；24日另一波東北季風南下，預估持續影響至下週，水氣由濕轉乾，預估冷空氣最強時間點是25日晚至26日清晨，中部以北低溫約攝氏13至15度。
中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，東北部須留意較大雨勢；23日東北季風稍減弱，各地降雨縮減。
蔡伊其表示，24日起另一波東北季風南下，預估持續影響至28日，24、25日全台有雨；26日迎風面水氣仍然偏多，西半部地區則轉為零星降雨，接著逐日轉乾。
蔡伊其提到，目前觀察31日跨年夜仍屬東北風環境，但溫度及降雨情況仍有不確定性，須再觀察。
溫度部分，蔡伊其說，明天東北季風影響，各地平地低溫約15至17度；23日短暫回溫；24日東北季風南下，預估冷空氣最強時間點是25日晚至26日清晨，中部以北低溫約13至15度；26日之後轉乾，局部地區須留意輻射冷卻低溫。
蔡伊其指出，若溫度及水氣能配合，24、25日3500公尺以上，26及27日中部以北、宜花3000公尺以上高山有零星降雪機會。
蔡伊其提醒，23日清晨中南部地區及24日清晨西半部地區易有局部霧影響能見度。
