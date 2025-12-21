快訊

犯嫌北車一路殺到中山...議員曝壞掉監視系統恐成關鍵 北捷回應了

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

王齊麟、陳詩媛戶外證婚 唸誓詞一度哽咽自嘲「風太大」

蘭城晶英酒店與新月基金會耶誕公益活動 17年累積7543個心願圓夢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭城晶英酒店舉辦「傳遞幸福．耶誕圓夢」活動，匯聚各界愛心，送禮物到偏遠部落的大同鄉南山國小，幫小朋友圓夢。圖／蘭城晶英酒店提供
蘭城晶英酒店舉辦「傳遞幸福．耶誕圓夢」活動，匯聚各界愛心，送禮物到偏遠部落的大同鄉南山國小，幫小朋友圓夢。圖／蘭城晶英酒店提供

時值歲末年終，蘭城晶英酒店攜手新月教育基金會連續第17年舉辦「傳遞幸福．耶誕圓夢」活動，由社福機構孩子們寫下心願，邀請民眾擔任圓夢大使幫助孩子實現心願，今年除了機構的孩子，工作團隊把圓夢計畫帶到偏遠部落南山國小，孩子拿到自己心愛的禮物，臉上綻放天使般純真笑容。

每年耶誕節前，蘭城晶英酒店都在酒店大廳矗立6公尺高的繽紛耶誕樹，不僅是裝飾，更是「願望燈塔」，樹上掛滿數百張孩子親手寫下的耶誕心願卡，訴說對節慶期待，提供心願卡的機構包括台灣世界展望會宜蘭中心、宜蘭家扶中心、宜蘭、台東及花蓮失親兒福利基金會、幸夫愛兒園、芥菜種靈糧堂、阿寶教育基金會、台東阿尼色弗兒童之家，另還遍及偏鄉的南山國小。

工作團隊串連四方愛心，今年熱心迴響超乎預期，702個耶誕心願全數認領，熱心的各大品牌主、親子網紅與房客踴躍響應，參與者包括宇洸心田豐盛身心靈療癒＆全人教育王國、磚注的愛烘培療癒空間、山上看菜、宅女小紅、柯以柔及野蠻王妃等。

其中，宇洸心田豐盛身心靈療癒＆全人教育王國與磚注的愛烘焙療癒空間共認領111份禮物，專程從高雄包車北上將禮物送達飯店，讓人感動。

蘭城晶英酒店日前也舉辦一場耶誕公益晚會，邀請「重擊現實-打擊樂團」登台演出，晚會中，南山部落青農品牌「山上看菜」經理陳頎文為圓夢大使代表贈送孩子禮物，現場溫馨喜樂，活動結束後齊聚蘭城百匯自助餐廳，享用豐盛耶誕大餐，共度美好佳節。

新月教育基金會執行長暨蘭城晶英酒店業主環華豐集團總經理吳聲怡表示，蘭城晶英酒店以家庭度假飯店為定位，關懷孩童為使命，每年舉辦耶誕圓夢活動，17年來累積7543個心願實現，凝聚社會大眾愛心關心弱勢童，符合聯合國永續發展目標SDGs 3健康與福祉、SDGs 10減少不平等，活動深具意義。

送愛到宜蘭偏遠部落的大同鄉南山國小，吉祥物藍寶、奇奇、朵朵（左到右）與小朋友開心互動。圖／蘭城晶英酒店提供
送愛到宜蘭偏遠部落的大同鄉南山國小，吉祥物藍寶、奇奇、朵朵（左到右）與小朋友開心互動。圖／蘭城晶英酒店提供
耶誕公益晚會讓孩子相信世界有愛，看到希望之光。圖／蘭城晶英酒店提供
耶誕公益晚會讓孩子相信世界有愛，看到希望之光。圖／蘭城晶英酒店提供
耶誕公益晚會中孩子拿到自己的禮物，讓他們相信世界有愛，看見希望之光。圖／蘭城晶英酒店提供
耶誕公益晚會中孩子拿到自己的禮物，讓他們相信世界有愛，看見希望之光。圖／蘭城晶英酒店提供
送愛到宜蘭偏遠部落的大同鄉南山國小，小朋友拿到自己期待的禮物，滿懷喜樂與感恩。圖／蘭城晶英酒店提供
送愛到宜蘭偏遠部落的大同鄉南山國小，小朋友拿到自己期待的禮物，滿懷喜樂與感恩。圖／蘭城晶英酒店提供
送愛到宜蘭偏遠部落的大同鄉南山國小，小朋友拿到自己期待的禮物，滿懷喜樂與感恩。圖／蘭城晶英酒店提供
送愛到宜蘭偏遠部落的大同鄉南山國小，小朋友拿到自己期待的禮物，滿懷喜樂與感恩。圖／蘭城晶英酒店提供

晶英酒店 禮物 療癒

延伸閱讀

台中好耶誕9米主燈今晚點燈 1088位耶誕老人平安夜齊聚報佳音

試煉中帶來希望 巴洛爾燈籠照亮菲律賓耶誕節

1500支廢棄玻璃瓶打造耶誕樹！桃園平鎮三安社區「瓶」安過耶誕

高雄耶誕黃金週首日估10萬人到訪 3倍警力戒備

相關新聞

一場無差別攻擊事件後 讓我們重新看見百貨服務業第一線的價值

日前捷運台北車站、中山站商圈隨機攻擊，釀4死11傷慘劇，這起事件也是台灣百貨業罕見發生的無差別攻擊事件，事後，許多經歷事...

赴南韓旅遊注意！達人曝大批「重複請款」狀況：自救靠3步驟

近期有旅客反映，回國後檢查信用卡帳單時，發現有兩筆相同消費紀錄，引起不少人關注。旅遊達人「不奇而遇Steve&Sia」整理回報指出，多數重複消費發生在12月10日至14日，且消費地點都在南韓，使用的是VISA實體卡，銀行與品牌不限單一機構。

護照受潮捲曲怎麼辦？內行推3方法保存 其中1招防水、防塵、防濕氣

台灣氣候潮濕，尤其北部地區如基隆、汐止、新店等地，除濕機成為必備家電。近日一名網友在Threads上分享慘痛經驗，表示自己將護照隨手放在桌上，沒想到才過了三天，整本護照竟然因受潮嚴重捲曲，側面看過去彷彿炸好的「麻花捲」，讓他哭笑不得。貼文曝光後引發共鳴，不少苦主紛紛獻策，傳授如何正確保存護照，避免出國時發生慘劇。

台鐵2車型駕駛室監視器啟用 工會批侵害隱私擬春節抗爭

台鐵及高鐵近年接連發生停車不當、過站不停事件，交通部要求雙鐵駕駛室加裝監視器，目前台鐵E500型、R200型兩款機車頭駕...

本周2波東北季風…氣象署：今天及周三起水氣較多 周三到周五高山恐降雪

未來一周受2波東北季風影響，今天冬至，中央氣象署預報員蔡伊其上午指出，今東北季風增強，北部明顯降溫，桃園以北、宜蘭及花蓮...

天然災害「國民水果」沒完全恢復元氣 最高拍賣價每公斤破百元

今年7月丹娜絲颱風豪大雨影響深遠，彰化縣番石榴供應還沒恢復元氣，產地批發價比往年高二至三成，紅心番石榴賣到北農最高交易價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。