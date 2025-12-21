蘭城晶英酒店與新月基金會耶誕公益活動 17年累積7543個心願圓夢

時值歲末年終，蘭城晶英酒店攜手新月教育基金會連續第17年舉辦「傳遞幸福．耶誕圓夢」活動，由社福機構孩子們寫下心願，邀請民眾擔任圓夢大使幫助孩子實現心願，今年除了機構的孩子，工作團隊把圓夢計畫帶到偏遠部落南山國小，孩子拿到自己心愛的禮物，臉上綻放天使般純真笑容。

每年耶誕節前，蘭城晶英酒店都在酒店大廳矗立6公尺高的繽紛耶誕樹，不僅是裝飾，更是「願望燈塔」，樹上掛滿數百張孩子親手寫下的耶誕心願卡，訴說對節慶期待，提供心願卡的機構包括台灣世界展望會宜蘭中心、宜蘭家扶中心、宜蘭、台東及花蓮失親兒福利基金會、幸夫愛兒園、芥菜種靈糧堂、阿寶教育基金會、台東阿尼色弗兒童之家，另還遍及偏鄉的南山國小。

工作團隊串連四方愛心，今年熱心迴響超乎預期，702個耶誕心願全數認領，熱心的各大品牌主、親子網紅與房客踴躍響應，參與者包括宇洸心田豐盛身心靈療癒＆全人教育王國、磚注的愛烘培療癒空間、山上看菜、宅女小紅、柯以柔及野蠻王妃等。

其中，宇洸心田豐盛身心靈療癒＆全人教育王國與磚注的愛烘焙療癒空間共認領111份禮物，專程從高雄包車北上將禮物送達飯店，讓人感動。

蘭城晶英酒店日前也舉辦一場耶誕公益晚會，邀請「重擊現實-打擊樂團」登台演出，晚會中，南山部落青農品牌「山上看菜」經理陳頎文為圓夢大使代表贈送孩子禮物，現場溫馨喜樂，活動結束後齊聚蘭城百匯自助餐廳，享用豐盛耶誕大餐，共度美好佳節。

新月教育基金會執行長暨蘭城晶英酒店業主環華豐集團總經理吳聲怡表示，蘭城晶英酒店以家庭度假飯店為定位，關懷孩童為使命，每年舉辦耶誕圓夢活動，17年來累積7543個心願實現，凝聚社會大眾愛心關心弱勢童，符合聯合國永續發展目標SDGs 3健康與福祉、SDGs 10減少不平等，活動深具意義。 送愛到宜蘭偏遠部落的大同鄉南山國小，吉祥物藍寶、奇奇、朵朵（左到右）與小朋友開心互動。圖／蘭城晶英酒店提供 耶誕公益晚會讓孩子相信世界有愛，看到希望之光。圖／蘭城晶英酒店提供 耶誕公益晚會中孩子拿到自己的禮物，讓他們相信世界有愛，看見希望之光。圖／蘭城晶英酒店提供 送愛到宜蘭偏遠部落的大同鄉南山國小，小朋友拿到自己期待的禮物，滿懷喜樂與感恩。圖／蘭城晶英酒店提供 送愛到宜蘭偏遠部落的大同鄉南山國小，小朋友拿到自己期待的禮物，滿懷喜樂與感恩。圖／蘭城晶英酒店提供

商品推薦