東北風挾帶境外汙染物 耶誕夜前金馬空品亮橘燈
今東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣及離島，根據環境部空氣品質監測網最新監測結果顯示，西半部地區空氣品質多為普通至橘色提醒，馬祖、金門為「紅色警示」等級。此外，24日前馬祖、金門空品仍亮橘燈，須特別留意。
依環境部監測資料及氣象署今下午15時氣象資料顯示，明日受東北季風影響，境外影響趨緩，中南部位於下風處，汙染物易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
23日東北季風稍減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
24日東北季風再增強，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
