赴南韓旅遊注意！達人曝大批「重複請款」狀況：自救靠3步驟
近期有旅客反映，回國後檢查信用卡帳單時，發現有兩筆相同消費紀錄，引起不少人關注。旅遊達人「不奇而遇Steve&Sia」在臉書整理回報指出，多數重複消費發生在12月10日至14日，且消費地點都在南韓，使用的是VISA實體卡，銀行與品牌不限單一機構。
受影響的店家以Olive Young為主，尤其是明洞與弘大大型分店，其他包括Lotte Mart、E-Mart、新世界免稅店、新羅免稅店，以及部分連鎖咖啡店和超商儲值服務，也都有回報紀錄。使用者普遍發現，同一店家、相同金額、交易時間接近，但帳單上出現兩筆消費。
達人認為，這類狀況應為「重複請款（Duplicate Transaction）」，可能因刷卡系統瞬間不穩，店員再次刷卡，或銀行與VISA結算延遲，導致同一筆交易被重複計入。至於該如何處理，達人提出3步驟給大家參考：
步驟一 確認帳單
對照金額、店家名稱與交易時間，確認是否完全相同。
步驟二 觀察幾個工作天
銀行或卡組織可能自動沖銷或取消重複交易，通常3–5天即可完成。
步驟三 聯絡銀行
若超過5天仍顯示兩筆已請款，可以立即向發卡銀行客服說明實際情況，由銀行協助處理異常帳務。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言