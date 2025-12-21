快訊

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

許甫、吳怡萱等6名民眾黨一級主管本周將請辭 備戰2026年議員選舉

警備不足？隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

聽新聞
0:00 / 0:00

護照受潮捲曲怎麼辦？內行推3方法保存 其中1招防水、防塵、防濕氣

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣氣候潮濕，容易導致護照變形，建議平時可將護照放入防潮箱或密封袋中保存。圖／聯合報系資料照
台灣氣候潮濕，容易導致護照變形，建議平時可將護照放入防潮箱或密封袋中保存。圖／聯合報系資料照

台灣氣候潮濕，尤其北部地區如基隆、汐止、新店等地，除濕機成為必備家電。近日一名網友在Threads上分享慘痛經驗，表示自己將護照隨手放在桌上，沒想到才過了三天，整本護照竟然因受潮嚴重捲曲，側面看過去彷彿炸好的「麻花捲」，讓他哭笑不得。貼文曝光後引發共鳴，不少苦主紛紛獻策，傳授如何正確保存護照，避免出國時發生慘劇。

該名網友發文感嘆自己所在的新店區濕氣威力驚人，只見照片中的護照封面與內頁因吸附過多水氣，整本呈現極度捲曲的狀態，甚至有網友戲稱這造型像是立體的陶朱隱園，或是正在展現生命力的藝術品。貼文隨即釣出大批深受潮濕之苦的民眾，尤其是居住在汐止、林口淡水等地的網友最有感，有人表示自己的護照也曾捲成這副德性，甚至因為壓在箱底固定，導致出國前翻箱倒櫃找了三天。

為何護照會自動捲曲？內行網友解釋，這是因為護照封面的材質與內頁紙張對濕度的反應不同，紙張吸水後膨脹係數不一，導致整本護照向外或向內彎曲。雖然有網友幽默表示這是呼應內頁的「活力台灣」字樣，護照只是比較外向、有活力而已，但若變形過於嚴重，不僅攜帶不便，更可能影響晶片讀取。

針對護照變形該如何急救與預防，綜合資深旅人與網友的經驗，主要有以下三種建議：

1.物理重壓法：若護照已經捲曲，最安全的方式是將其放入護照套中，上面堆疊厚重的字典或書籍壓平，通常放置一周左右即可恢復原狀。

2.防潮箱保存：這是最一勞永逸的方法。許多擁有相機防潮箱的網友表示，平時將護照丟進防潮箱管控濕度，拿出來時絕對平整如新。

3.密封袋隔絕：若家中沒有防潮箱，最經濟實惠的做法是將護照放入夾鏈袋或密封袋中，並在袋內放入一小包乾燥劑，既能防塵防水又能隔絕濕氣。

護照 濕氣 林口 淡水 汐止 陶朱隱園 台灣

延伸閱讀

買機票拼錯英文名代價是重新購票？ 消基會籲航空公司揭露改票費

日本擬「調漲一次性簽證費」、調降成人護照申辦費 預計2026年夏季生效

義大利人免費吃！必勝客「超級夏威夷」配料大升級 連4天享優惠價

出國玩護照掉了超崩潰？機師太太教「預先做2件事」：幫省好幾小時

相關新聞

一場無差別攻擊事件後 讓我們重新看見百貨服務業第一線的價值

日前捷運台北車站、中山站商圈隨機攻擊，釀4死11傷慘劇，這起事件也是台灣百貨業罕見發生的無差別攻擊事件，事後，許多經歷事...

赴南韓旅遊注意！達人曝大批「重複請款」狀況：自救靠3步驟

近期有旅客反映，回國後檢查信用卡帳單時，發現有兩筆相同消費紀錄，引起不少人關注。旅遊達人「不奇而遇Steve&Sia」整理回報指出，多數重複消費發生在12月10日至14日，且消費地點都在南韓，使用的是VISA實體卡，銀行與品牌不限單一機構。

護照受潮捲曲怎麼辦？內行推3方法保存 其中1招防水、防塵、防濕氣

台灣氣候潮濕，尤其北部地區如基隆、汐止、新店等地，除濕機成為必備家電。近日一名網友在Threads上分享慘痛經驗，表示自己將護照隨手放在桌上，沒想到才過了三天，整本護照竟然因受潮嚴重捲曲，側面看過去彷彿炸好的「麻花捲」，讓他哭笑不得。貼文曝光後引發共鳴，不少苦主紛紛獻策，傳授如何正確保存護照，避免出國時發生慘劇。

台鐵2車型駕駛室監視器啟用 工會批侵害隱私擬春節抗爭

台鐵及高鐵近年接連發生停車不當、過站不停事件，交通部要求雙鐵駕駛室加裝監視器，目前台鐵E500型、R200型兩款機車頭駕...

本周2波東北季風…氣象署：今天及周三起水氣較多 周三到周五高山恐降雪

未來一周受2波東北季風影響，今天冬至，中央氣象署預報員蔡伊其上午指出，今東北季風增強，北部明顯降溫，桃園以北、宜蘭及花蓮...

攻擊案後「送自家飲料秀LOGO」挨轟作秀！UG董事長鞠躬致歉

台北車站與中山商圈在12月19日發生隨機傷人事件，引發全台灣的關注，同時也有民眾自發性至現場獻花悼念。但是連鎖手搖飲「U...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。