護照受潮捲曲怎麼辦？內行推3方法保存 其中1招防水、防塵、防濕氣

台灣氣候潮濕，尤其北部地區如基隆、汐止、新店等地，除濕機成為必備家電。近日一名網友在Threads上分享慘痛經驗，表示自己將護照隨手放在桌上，沒想到才過了三天，整本護照竟然因受潮嚴重捲曲，側面看過去彷彿炸好的「麻花捲」，讓他哭笑不得。貼文曝光後引發共鳴，不少苦主紛紛獻策，傳授如何正確保存護照，避免出國時發生慘劇。

該名網友發文感嘆自己所在的新店區濕氣威力驚人，只見照片中的護照封面與內頁因吸附過多水氣，整本呈現極度捲曲的狀態，甚至有網友戲稱這造型像是立體的陶朱隱園，或是正在展現生命力的藝術品。貼文隨即釣出大批深受潮濕之苦的民眾，尤其是居住在汐止、林口、淡水等地的網友最有感，有人表示自己的護照也曾捲成這副德性，甚至因為壓在箱底固定，導致出國前翻箱倒櫃找了三天。

為何護照會自動捲曲？內行網友解釋，這是因為護照封面的材質與內頁紙張對濕度的反應不同，紙張吸水後膨脹係數不一，導致整本護照向外或向內彎曲。雖然有網友幽默表示這是呼應內頁的「活力台灣」字樣，護照只是比較外向、有活力而已，但若變形過於嚴重，不僅攜帶不便，更可能影響晶片讀取。

針對護照變形該如何急救與預防，綜合資深旅人與網友的經驗，主要有以下三種建議：

1.物理重壓法：若護照已經捲曲，最安全的方式是將其放入護照套中，上面堆疊厚重的字典或書籍壓平，通常放置一周左右即可恢復原狀。

2.防潮箱保存：這是最一勞永逸的方法。許多擁有相機防潮箱的網友表示，平時將護照丟進防潮箱管控濕度，拿出來時絕對平整如新。

3.密封袋隔絕：若家中沒有防潮箱，最經濟實惠的做法是將護照放入夾鏈袋或密封袋中，並在袋內放入一小包乾燥劑，既能防塵防水又能隔絕濕氣。

