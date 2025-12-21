嗅覺體驗結合拍照打卡 台北5大香氣景點出爐

快訊

中央社／ 台北21日電

台灣觀光創新協會公布台北5大香氣與拍照打卡的景點，包含榕錦時光生活園區、北投中心新村、花博新生園區、赤峰街書店及大稻埕碼頭，香氣結合拍照場景，讓旅客深度遊台北。

台灣觀光創新協會今天發布新聞稿表示，近年來，結合「香氣」與「拍照場景」的城市散步路線，逐漸受到旅客關注，而將嗅覺體驗結合影像紀錄，正成為新世代旅遊的顯著趨勢。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，旅客不只想看風景，更期待走進能看、能拍、能感受的場域，而榕錦時光生活園區、北投中心新村、花博新生園區、赤峰街書店及大稻埕碼頭等景點，具備文化氛圍與影像魅力，自然成為新的城市亮點。

台灣觀光創新協會介紹，榕錦時光生活園區因老屋木構與紅磚牆保留歲月痕跡，綠蔭沿著屋簷與步道延展，加上咖啡香，讓旅客可拍出具有故事感的日常影像。

北投中心新村保留成排低矮老屋，灰牆、磚牆與木構在樹蔭包覆下，形成一處與城市節奏保持距離的生活場域，加上鄰近的「向陽心苑」在午後陽光灑落在木窗、走廊與庭院植栽間，讓旅客可捕捉窗框與座椅延伸出的縱深感。

花博新生園區有大片綠意與花田，旅客可以花朵作為前景、人物置於中後景，營造被花海包圍的畫面；赤峰街書店能呈現自然且具故事感的畫面；大稻埕碼頭貨櫃市集呈現出城市夜晚，旅客拉遠鏡頭時，將貨櫃燈光、河岸夜色與人流一併收進，呈現大稻埕夜晚的城市節奏。

李奇嶽說，交通便利、拍攝氛圍與文化體驗，已成為外國旅客特別喜愛的都市旅行方式，若能持續深化這類城市路線，台北具備成為國際都市旅遊亮點的條件。

