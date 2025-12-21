快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

聽新聞
0:00 / 0:00

一場無差別攻擊事件後 讓我們重新看見百貨服務業第一線的價值

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
北捷無差別攻擊事件，事發當時許多民眾受到了店家第一線服務人員的照顧與幫助。記者黃仕揚／攝影
北捷無差別攻擊事件，事發當時許多民眾受到了店家第一線服務人員的照顧與幫助。記者黃仕揚／攝影

日前捷運台北車站、中山站商圈隨機攻擊，釀4死11傷慘劇，這起事件也是台灣百貨業罕見發生的無差別攻擊事件，事後，許多經歷事發當下的人，在社群分享被店家、百貨工作人員保護的經過，有服務業從業人員分享「我們在百貨，失火、任何突發狀況我們要引導顧客、疏散完後我們才能離開」，也有民眾說「發生這麼恐怖的事，沒想到誠品南西店員、工作人員竟可以如此冷靜疏散大家」，百貨從業人員說「我們幾乎每半年或一年都要演習練習一次」，一次次演練，換來的是危機時刻的本能反應。

百貨業是帶給民眾、消費者幸福感的一種行業，當中，第一線的服務人員更是至關重要的角色，消費者感受到的服務與溫度，皆由站在最前線的人員給予，但他們也是最常被消費者挑剔、抱怨、找麻煩、客訴的一群人。這次事件，百貨服務業人員臨危不亂與敬業的精神，帶給當時許多收到援手的民眾深刻感受。

事發時，許多民眾奔逃的當下，受到店家第一時間的伸手援助，並穩住民眾驚恐的情緒，在Threads有許多關於事發當時，當事人被店家照顧與保護的討論。包括驚慌逃跑的消費者「被店員趕緊拉進店裡，或帶去儲藏間、試衣間、倉庫藏起來」、「銷售人員和百貨人員第一時間也不知道發生什麼事，卻直覺的先保護大家」、「緊要關頭店員真的是支柱，帶領大家防護和逃生」。

有服務業店員說「當店員那麼多年，第一次看到自己的價值，不是被咆哮被客訴而已，原來我們的認真警覺是很有價值的」。家有從事服務業兒女的母親則分享她跟小孩說，「遇到這種狀況記得趕快跑、先保護自己優先」，但服務業的女兒卻說「不行啦！我們服務人員，要先保護疏導顧客，最後確定成功疏散才能跑！」

每次練習，都是為了為災難做好準備。有百貨業人員指出，「所有的演練、所有看似『用不到』的流程，其實都是為了在最壞的情況下，保住最多人的平安」。

顧客優先，可以說是百貨業服務人員的中心原則，但別忘了店員也是跟你我一樣的普通人，只是他們選擇把自己放在照顧好別人的第一線，期許服務業人員能獲得企業主更好的照顧、獲得消費者更平等的尊重。

百貨 服務業 店員

延伸閱讀

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

北捷隨機殺人震驚全國 立院內政委員會明邀警政署專案報告

隨機攻擊後墜樓亡 檢警訂23日下午將解剖張文遺體釐清案情

捷運設紀念牌...蔣萬安宣布頒余家昶褒揚狀 協助入忠烈祠

相關新聞

一場無差別攻擊事件後 讓我們重新看見百貨服務業第一線的價值

日前捷運台北車站、中山站商圈隨機攻擊，釀4死11傷慘劇，這起事件也是台灣百貨業罕見發生的無差別攻擊事件，事後，許多經歷事...

台鐵2車型駕駛室監視器啟用 工會批侵害隱私擬春節抗爭

台鐵及高鐵近年接連發生停車不當、過站不停事件，交通部要求雙鐵駕駛室加裝監視器，目前台鐵E500型、R200型兩款機車頭駕...

本周2波東北季風…氣象署：今天及周三起水氣較多 周三到周五高山恐降雪

未來一周受2波東北季風影響，今天冬至，中央氣象署預報員蔡伊其上午指出，今東北季風增強，北部明顯降溫，桃園以北、宜蘭及花蓮...

不用開胸也能換心瓣 成大醫院助82歲婦重拾順暢呼吸

三尖瓣閉鎖不全若未妥善治療，恐導致右心衰竭、腹水及下肢水腫，嚴重影響生活品質，成大醫院心臟醫療團隊近日完成院內首例「經導...

看見長刀仍「愣在原地」？教授揭大腦當機真相：再聰明也沒用

台北車站與中山站近期接連傳出攻擊事件，引發社會譁然。許多網友在看過現場影片後，紛紛質疑為何當下群眾或受害者第一反應不是轉身逃跑，而是愣在原地？對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍，指出這並非反應遲鈍，而是大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會因為處理衝突訊息而出現本能的當機反應。

肺癌治療新選擇 自體免疫細胞療法助晚期肺癌病情穩定

政府統計顯示，惡性腫瘤已連續43年蟬聯國人十大死因首位，每年約有5.4萬人因此失去生命，其中肺癌更高居癌症死因之首。傳統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。