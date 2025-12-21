通緝男「憋不住」屎抹台鐵自強號9座椅 全車座椅被迫換新求償金曝光
台鐵305次自強號列車去年4月13日車廂多個座位、地板遭抹糞便，警方事後逮到孫姓通緝犯，孫男供稱「憋不住」，便溺在庫子上後才拿椅套「擦手」，台鐵事後統計，該列車共9個座位被抹屎，全車座椅被迫換新，向孫男求償18萬4115元，因蘇男未到庭辯解，橋頭地院簡易庭判孫應全額賠償損失。
去年4月13日上午11時許，自新左營車站開往台東的台鐵305次自強號列車，行經台東知本至台東火車站之間時，第1車廂多個座椅椅背、椅套都被抹上糞便。當時有乘客聞到臭氣薰天，查看發現車廂角落不僅有糞便，座椅還沾滿穢物，拍下照片後放上網路震驚社會。
台鐵事後報請鐵路警察偵辦，鐵警循線查到被通緝的孫姓男子到案，他供稱因為「憋不住」先大在褲子上，一時慌張，才隨手將糞便隨手丟棄後擦在座椅及椅套上，孫男事後被依毀損罪送辦，台東地院判刑40天確定。
因車廂有9個座位被抹糞便，台鐵不僅全車打掃、消毒，還更換整列車廂40個座椅的絨毛布及頭巾，事後全額向孫男求償18萬4115元，但橋頭地院簡易庭審理時，孫男都未到庭爭執表述意見。
法官認為，孫男將大便抹在台鐵列車座椅，導致台鐵需對整個車廂進行全車清掃、消毒，並需更換系爭車廂座椅之絨毛布及頭巾，以確保車廂整潔及衛生，台鐵請求孫男賠償費用，應屬有據，判孫男應賠償台鐵18萬4115元，可上訴。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言