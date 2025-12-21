通緝男「憋不住」屎抹台鐵自強號9座椅 全車座椅被迫換新求償金曝光

台鐵305次自強號列車去年4月13日車廂多個座位、地板遭抹糞便，警方事後逮到孫姓通緝犯，孫男供稱「憋不住」，便溺在庫子上後才拿椅套「擦手」，台鐵事後統計，該列車共9個座位被抹屎，全車座椅被迫換新，向孫男求償18萬4115元，因蘇男未到庭辯解，橋頭地院簡易庭判孫應全額賠償損失。

去年4月13日上午11時許，自新左營車站開往台東的台鐵305次自強號列車，行經台東知本至台東火車站之間時，第1車廂多個座椅椅背、椅套都被抹上糞便。當時有乘客聞到臭氣薰天，查看發現車廂角落不僅有糞便，座椅還沾滿穢物，拍下照片後放上網路震驚社會。

台鐵事後報請鐵路警察偵辦，鐵警循線查到被通緝的孫姓男子到案，他供稱因為「憋不住」先大在褲子上，一時慌張，才隨手將糞便隨手丟棄後擦在座椅及椅套上，孫男事後被依毀損罪送辦，台東地院判刑40天確定。

因車廂有9個座位被抹糞便，台鐵不僅全車打掃、消毒，還更換整列車廂40個座椅的絨毛布及頭巾，事後全額向孫男求償18萬4115元，但橋頭地院簡易庭審理時，孫男都未到庭爭執表述意見。

法官認為，孫男將大便抹在台鐵列車座椅，導致台鐵需對整個車廂進行全車清掃、消毒，並需更換系爭車廂座椅之絨毛布及頭巾，以確保車廂整潔及衛生，台鐵請求孫男賠償費用，應屬有據，判孫男應賠償台鐵18萬4115元，可上訴。 台鐵自強號車廂遭孫姓男子塗抹糞便，甚至還有大便掉在地上，孫男不僅被判刑，還要賠償18萬元給台鐵。圖／取自記者爆料網

