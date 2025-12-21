台灣國樂團器樂打擊新秀選拔 顏挺榮膺三冠王

快訊

中央社／ 台北21日電

以「國樂打擊」為主角，台灣國樂團器樂大賽「無懈可擊」打擊新秀選拔結果出爐，顏挺奪冠，亞軍由譚楷勳獲得；顏挺也同時拿到「最佳魅力舞台獎」及「最佳人氣獎」，成為比賽三冠王。

顏挺現為Drumily擊樂團團長、鼓魂鈦鼓團團員，擅長中國打擊樂、京劇鑼鼓、日本太鼓、西洋打擊樂、世界音樂等不同音樂風格。

獲得亞軍的譚楷勳，現為天鼓擊樂團青年團員、影子擊樂團執行製作，致力融合傳統與現代擊樂語彙，活躍於多項跨界與專業擊樂展演，拓展打擊藝術的多元面貌。

根據台灣國樂團發布的新聞資料，台灣國樂團器樂大賽以「國樂打擊」為主角，2月初選，4月複選，最終決戰昨天登場。入選決賽的余宗融、林韋岑、洪唯慈、顏挺與譚楷勳等5人，表現各有特色，在繁複節奏變換中展現技巧，整體造型既東方又時尚，散發青春自信，也看見新生代國樂的新力量。

決選音樂會由台灣國樂團副指揮周聖文帶領國樂團演出，指定曲「嫁魅」打擊協奏曲由台灣國樂團委託作曲家朱雲嵩量身打造，全曲運用板鼓、板、排鼓、花盆鼓、木魚、梆子、大鑼、小鑼、小鈸等豐富的中式打擊樂器譜寫，極具挑戰性。

顏挺與譚楷勳將於115年1月17日在「心韻‧新韻」音樂會中，演出作曲家王丹紅「津津有味」雙打擊協奏曲，這也是他們得獎之後首場正式演出。音樂會將由台灣國樂團首席客席指揮許瀞心領軍，其他獨奏家包括琵琶演奏家林慧寬、吉他演奏家林家瑋，地點在台灣戲曲中心大表演廳。

