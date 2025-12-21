肺癌治療新選擇 自體免疫細胞療法助晚期肺癌病情穩定

政府統計顯示，惡性腫瘤已連續43年蟬聯國人十大死因首位，每年約有5.4萬人因此失去生命，其中肺癌更高居癌症死因之首。傳統化學治療常伴隨顯著副作用，許多病人在治療期間承受極大身心負擔。隨著醫療進步，癌症治療已不再侷限於化療、電療或標靶治療，免疫療法與免疫細胞療法逐漸成為抗癌的新選項。

雙和醫院血液腫瘤科醫師、細胞治療暨基因檢測中心主任的莊博雅指出，近期收治一名約50歲、從香港來台求醫的第四期肺癌患者，該名病人過去已接受多次化療與標靶治療，仍希望尋求新的治療機會。經專業評估後，決定接受自體免疫細胞治療（DC-CIK），歷經約半年整合療程後，近期影像檢查顯示病情穩定，不僅疼痛症狀明顯改善，體能與生活品質亦大幅提升。

莊博雅轉述，病人在出院時感謝醫療團隊的專業與用心，並分享治療前每日長期承受劇烈疼痛，即使服用大量止痛藥仍難以緩解，日常生活備受影響；但在接受自體免疫細胞整合治療後，疼痛明顯減輕，精神與體力也逐漸恢復。

莊博雅說明，DC-CIK免疫細胞治療是透過抽取病人自體血液，分離出樹突細胞（DC）與細胞激素誘導殺手細胞（CIK），在無菌實驗室中進行培養與活化後，再回輸至病人體內，以增強免疫系統辨識並攻擊癌細胞的能力，屬於個人化精準醫療方式，目前已獲衛生主管機關核准作為輔助性癌症治療。

他進一步指出，對部分晚期癌症患者而言，DC-CIK治療並非取代既有治療，而是可與化療、標靶治療或放射治療相輔相成，有助提升免疫功能與整體生活品質。臨床觀察顯示，許多接受治療的病人不僅生活品質改善，對病情穩定亦有一定助益，顯示免疫細胞療法具備發展潛力。

莊博雅強調，台灣在再生醫學與細胞治療技術及臨床應用方面已具備國際水準，此次跨海來台治療的案例即是一例。由於DC-CIK屬個人化免疫治療，須由專業醫師依病況評估後執行，提醒民眾若有意了解相關治療，應選擇具合法細胞治療許可的醫療機構，確保治療安全與品質。

