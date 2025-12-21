快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

聽新聞
0:00 / 0:00

看見長刀仍「愣在原地」？教授揭大腦當機真相：再聰明也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，要在危急時刻做出正確反應，靠的不是聰明才智，而是平時的模擬與練習，才能縮短大腦當機的時間。示意圖／聯合報系資料照
專家指出，要在危急時刻做出正確反應，靠的不是聰明才智，而是平時的模擬與練習，才能縮短大腦當機的時間。示意圖／聯合報系資料照

台北車站中山站商圈19日發生隨機攻擊事件，引發社會譁然。許多網友在看過現場影片後，紛紛質疑為何群眾或受害者當下第一反應不是轉身逃跑，而是愣在原地？對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍指出，這並非反應遲鈍，而是大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會因為處理衝突訊息而出現本能的當機反應。

郭葉珍在臉書表示，自己大學時期曾在西餐廳駐唱，某次適逢周年慶活動，現場突然傳出類似氣球破掉的巨響，緊接著便是尖叫聲四起，當時她愣了一下，本能地站起身查看，卻看見身旁的同事全都已經趴在地上。郭葉珍說，當下自己的腦袋似乎無法處理眼前的混亂資訊，導致身體維持呆立狀態，直到趴在地上的同事緊張地向她招手，自己才回過神衝進辦公室躲避。事後郭葉珍雖被同事責備，但也慶幸當時的槍手是有特定目標，才沒讓站著不動的自己成為活靶。

為何同事當下知道要立刻趴下？郭葉珍分析，因為那些同事在林森北路打滾已久，早已具備防範意識，身體對危機有記憶；反觀自己當時之所以會站起來呆住，是因為大腦正在試圖將巨大的聲響（其實是槍聲）、尖叫聲以及同事趴下的畫面，拼湊成一個合理的故事。在理性系統還來不及接手、故事尚未在腦中合理化之前，身體就會先停在原地不動。

郭葉珍進一步指出，面對這類突發且威脅生命的事件，反應速度靠的不是聰明才智，而是有無受過訓練或具備經驗。那些能立刻做出反應的人，是因為過往經驗或訓練告訴他們，不合理的聲音就等於危險，身體早就知道答案而不必經過思考。

針對網友的疑問，郭葉珍強調，大腦在一瞬間接收到太多如聲音、畫面與情境皆不合理的衝突訊息時，當機是正常現象。若想在危急時刻做出明智決定，唯有透過多談論、多練習，建立身體的反射機制，如此一來，當下次不合理的聲音或危險出現時，或許就能少一秒鐘僵住，多一秒鐘保護自己。

北車隨機攻擊 台北車站 中山站 張文

延伸閱讀

留意搔癢現象！可能並非單純皮膚問題，而是身體的求救信號

四種生活習慣讓大腦回春8歲 研究證實正向樂觀是「良藥」

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

吸了有益？美研究：「聞放屁臭味」可能降低罹患阿茲海默症風險

相關新聞

冬季保暖防心血管疾病發作…中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果

今天是冬至，而過了一年第22個節氣後，天地中的陰氣漸減陽氣漸長，所以有著「冬至一陽生」的說法。中醫師賴俊宏表示，冬至的「...

看見長刀仍「愣在原地」？教授揭大腦當機真相：再聰明也沒用

台北車站與中山站近期接連傳出攻擊事件，引發社會譁然。許多網友在看過現場影片後，紛紛質疑為何當下群眾或受害者第一反應不是轉身逃跑，而是愣在原地？對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍，指出這並非反應遲鈍，而是大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會因為處理衝突訊息而出現本能的當機反應。

加油族有福！台灣中油自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各降0.4元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛...

影／高雄屏東昨晚、今清晨霧茫茫 「輻射霧」能見度低

高雄、屏東縣昨晚深夜、今天清晨一片霧茫茫、能見度低，有網友形容「屏東怎麼了？霧也太大了吧！直接變霧都！」，不少網友也在社...

手搖飲品牌哀悼獻花「秀Logo」遭撻伐！道歉聲明卻鎖留言挨轟：沒誠意

日前北捷台北車站、中山商圈發生隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，事發後，有不少民眾自發性前往現場獻花表達哀悼之意，但有網友拍到...

不用開胸也能換心瓣 成大醫院助82歲婦重拾順暢呼吸

三尖瓣閉鎖不全若未妥善治療，恐導致右心衰竭、腹水及下肢水腫，嚴重影響生活品質，成大醫院心臟醫療團隊近日完成院內首例「經導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。