看見長刀仍「愣在原地」？教授揭大腦當機真相：再聰明也沒用

台北車站與中山站商圈19日發生隨機攻擊事件，引發社會譁然。許多網友在看過現場影片後，紛紛質疑為何群眾或受害者當下第一反應不是轉身逃跑，而是愣在原地？對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍指出，這並非反應遲鈍，而是大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會因為處理衝突訊息而出現本能的當機反應。

郭葉珍在臉書表示，自己大學時期曾在西餐廳駐唱，某次適逢周年慶活動，現場突然傳出類似氣球破掉的巨響，緊接著便是尖叫聲四起，當時她愣了一下，本能地站起身查看，卻看見身旁的同事全都已經趴在地上。郭葉珍說，當下自己的腦袋似乎無法處理眼前的混亂資訊，導致身體維持呆立狀態，直到趴在地上的同事緊張地向她招手，自己才回過神衝進辦公室躲避。事後郭葉珍雖被同事責備，但也慶幸當時的槍手是有特定目標，才沒讓站著不動的自己成為活靶。

為何同事當下知道要立刻趴下？郭葉珍分析，因為那些同事在林森北路打滾已久，早已具備防範意識，身體對危機有記憶；反觀自己當時之所以會站起來呆住，是因為大腦正在試圖將巨大的聲響（其實是槍聲）、尖叫聲以及同事趴下的畫面，拼湊成一個合理的故事。在理性系統還來不及接手、故事尚未在腦中合理化之前，身體就會先停在原地不動。

郭葉珍進一步指出，面對這類突發且威脅生命的事件，反應速度靠的不是聰明才智，而是有無受過訓練或具備經驗。那些能立刻做出反應的人，是因為過往經驗或訓練告訴他們，不合理的聲音就等於危險，身體早就知道答案而不必經過思考。

針對網友的疑問，郭葉珍強調，大腦在一瞬間接收到太多如聲音、畫面與情境皆不合理的衝突訊息時，當機是正常現象。若想在危急時刻做出明智決定，唯有透過多談論、多練習，建立身體的反射機制，如此一來，當下次不合理的聲音或危險出現時，或許就能少一秒鐘僵住，多一秒鐘保護自己。

