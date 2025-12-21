影／高雄屏東昨晚、今清晨霧茫茫 「輻射霧」能見度低

高雄、屏東縣昨晚深夜、今天清晨一片霧茫茫、能見度低，有網友形容「屏東怎麼了？霧也太大了吧！直接變霧都！」，不少網友也在社群分享昨晚霧茫茫照片、影片，引發熱議。

高雄氣象站主任蔡宗樺解釋，昨天受到南方雲系北移影響大氣中的水氣含量增加，白天時，各地轉為雲量偏厚有雨的天氣，到了夜晚、清晨時，因輻射冷卻效應明顯，地表散熱快，使得地面溫度下降迅速，近地面水氣因地表溫度下降容易凝結，形成了霧，甚至在局部靠海的地區，風把潮濕的空氣，帶到已降溫近地表，因而形成了霧，造成能見度降低。

蔡宗樺說，這種霧應是「輻射霧」，起霧後，隔天會轉成很熱的天氣。

根據中央氣象署網站對輻射霧的說明，由輻射冷卻效應所造成，通常是晴朗無雲、風速微弱的夜晚至清晨間，近地面的大氣穩定，此時地表迅速散熱冷卻，使低空水氣降溫至露點以下，凝結成小水滴懸浮近地面空氣中，就形成了一層霧。這種霧的厚度較薄，並貼近於地表，特性是當太陽出來後，地面溫度回升，霧中的小水滴迅速蒸發，霧很快就消散。 昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上汽機車都小心翼翼。記者劉學聖／攝影 昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影 昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影 昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影

商品推薦