快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄屏東昨晚、今清晨霧茫茫 「輻射霧」能見度低

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影
昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影

高雄、屏東縣昨晚深夜、今天清晨一片霧茫茫、能見度低，有網友形容「屏東怎麼了？霧也太大了吧！直接變霧都！」，不少網友也在社群分享昨晚霧茫茫照片、影片，引發熱議。

高雄氣象站主任蔡宗樺解釋，昨天受到南方雲系北移影響大氣中的水氣含量增加，白天時，各地轉為雲量偏厚有雨的天氣，到了夜晚、清晨時，因輻射冷卻效應明顯，地表散熱快，使得地面溫度下降迅速，近地面水氣因地表溫度下降容易凝結，形成了霧，甚至在局部靠海的地區，風把潮濕的空氣，帶到已降溫近地表，因而形成了霧，造成能見度降低。

蔡宗樺說，這種霧應是「輻射霧」，起霧後，隔天會轉成很熱的天氣。

根據中央氣象署網站對輻射霧的說明，由輻射冷卻效應所造成，通常是晴朗無雲、風速微弱的夜晚至清晨間，近地面的大氣穩定，此時地表迅速散熱冷卻，使低空水氣降溫至露點以下，凝結成小水滴懸浮近地面空氣中，就形成了一層霧。這種霧的厚度較薄，並貼近於地表，特性是當太陽出來後，地面溫度回升，霧中的小水滴迅速蒸發，霧很快就消散。

昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上汽機車都小心翼翼。記者劉學聖／攝影
昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上汽機車都小心翼翼。記者劉學聖／攝影
昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影
昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影
昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影
昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影
昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影
昨天晚間起大霧能見度低，高屏大橋上機車騎車小心翼翼。記者劉學聖／攝影

輻射 屏東縣

延伸閱讀

高雄男凌晨駕車疑恍神撞斷電線桿 轎車烏龜翻保險桿和車牌噴飛

北捷無差別殺人模仿效應 男子恐嚇下個地點在高雄 調查局逮PO文者

疑金紙餘火灰燼釀禍！高雄宮廟深夜陷火海 33消防員破門救援

イラストレーターがご案内：欧佩玲の高雄散步地図

相關新聞

冬季保暖防心血管疾病發作…中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果

今天是冬至，而過了一年第22個節氣後，天地中的陰氣漸減陽氣漸長，所以有著「冬至一陽生」的說法。中醫師賴俊宏表示，冬至的「...

看見長刀仍「愣在原地」？教授揭大腦當機真相：再聰明也沒用

台北車站與中山站近期接連傳出攻擊事件，引發社會譁然。許多網友在看過現場影片後，紛紛質疑為何當下群眾或受害者第一反應不是轉身逃跑，而是愣在原地？對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍，指出這並非反應遲鈍，而是大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會因為處理衝突訊息而出現本能的當機反應。

加油族有福！台灣中油自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各降0.4元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛...

影／高雄屏東昨晚、今清晨霧茫茫 「輻射霧」能見度低

高雄、屏東縣昨晚深夜、今天清晨一片霧茫茫、能見度低，有網友形容「屏東怎麼了？霧也太大了吧！直接變霧都！」，不少網友也在社...

手搖飲品牌哀悼獻花「秀Logo」遭撻伐！道歉聲明卻鎖留言挨轟：沒誠意

日前北捷台北車站、中山商圈發生隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，事發後，有不少民眾自發性前往現場獻花表達哀悼之意，但有網友拍到...

不用開胸也能換心瓣 成大醫院助82歲婦重拾順暢呼吸

三尖瓣閉鎖不全若未妥善治療，恐導致右心衰竭、腹水及下肢水腫，嚴重影響生活品質，成大醫院心臟醫療團隊近日完成院內首例「經導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。