台鐵2車型駕駛室監視器啟用 工會批侵害隱私擬春節抗爭

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵E500型、R200型兩款機車頭駕駛室監視器已正式啟用，其他車種預計明年下半年陸續安裝、2028年全面完成。R200型歐系新柴電機車示意圖。聯合報系資料照
台鐵E500型、R200型兩款機車頭駕駛室監視器已正式啟用，其他車種預計明年下半年陸續安裝、2028年全面完成。R200型歐系新柴電機車示意圖。聯合報系資料照

台鐵高鐵近年接連發生停車不當、過站不停事件，交通部要求雙鐵駕駛室加裝監視器，目前台鐵E500型、R200型兩款機車頭駕駛室監視器已正式啟用，其他車種預計明年下半年陸續安裝、2028年全面完成，但台鐵企業工會、全國火車駕駛產業工會則認為此舉侵害駕駛隱私，不排除明年春節發動抗爭。

台鐵今年截至7月發生8起停車不當事件，高鐵也在今年4月發生通車18年來首例過站不停疏失，雙鐵駕駛訓練及管制引發關注，交通部下令雙鐵駕駛室加裝監視器。

台鐵公司說，台鐵新購已交車的R200型歐系新柴電機車、E500型新電力機車駕駛室均已裝設監視器，早期因工會反對未啟用，目前攝影設備已於11月上旬率先啟用，其他車種預計2026年下半年陸續安裝攝影設備，2028年完成所有車種駕駛室裝設。

台鐵強調，駕駛室攝影範圍主要以手部、駕駛台儀表操作畫面為主，若超出範圍將予以調整攝影角度，另也訂定調閱須知，如有調查必要時，需由總經理主持調閱委員會通過，才得以調閱駕駛室畫面。

但台鐵企業工會秘書吳長智批評，相關執行細節尚未溝通出共識就已啟用，且拍攝範圍是將駕駛室畫面都錄下，與當初提出僅拍攝手部操作說法背道而馳，甚至已有畫面流出，此舉只會增加司機員執勤過程中的心理壓力，強調工會仍反對駕駛室裝設、啟用監視器，目前內部正在討論，不排除春節發起激烈抗爭行動。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華說，駕駛艙加裝監視器為事後調閱追責功能，對預先防範行車安全無直接幫助，且現行台鐵列車的ATP、TCMS、無線電錄音及行車前方影像紀錄器等相關資料，已可滿足事故調查與還原事實需求，根本不需要再加裝監視器監控、侵害駕駛隱私，揚言也不排除加入抗爭行動。

高鐵部分，高鐵企業工會日前也曾表達反對駕駛艙加裝監視器，揚言交通部若執意執行，將依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底；高鐵公司則表示，目前仍持續與工會溝通中，針對駕駛艙加裝監視器期程尚未定案。

台鐵E500型、R200型兩款機車頭駕駛室監視器已正式啟用，其他車種預計明年下半年陸續安裝、2028年全面完成。E500型電力機車示意圖。圖／台鐵提供
台鐵E500型、R200型兩款機車頭駕駛室監視器已正式啟用，其他車種預計明年下半年陸續安裝、2028年全面完成。E500型電力機車示意圖。圖／台鐵提供

監視器 台鐵 高鐵

