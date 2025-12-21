本周2波東北季風…氣象署：今天及周三起水氣較多 周三到周五高山恐降雪

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天及周三起水氣較多，迎風面轉雨，3000至3500公尺高山有零星降雪或結冰機率。聯合報系資料照
今天及周三起水氣較多，迎風面轉雨，3000至3500公尺高山有零星降雪或結冰機率。聯合報系資料照

未來一周受2波東北季風影響，今天冬至，中央氣象署預報員蔡伊其上午指出，今東北季風增強，北部明顯降溫，桃園以北、宜蘭及花蓮有雨，預計周二減弱。周三受另一波東北季風影響，耶誕節北部及東半部水氣增加，最冷時間點在周五清晨。

蔡伊其表示，今天太陽直射南回歸線，是北半球日照最短的一天，也就是冬至。今東北季風增強，迎風面北部、東北部雲量偏多，背風面中南部可見陽光。今天上午降雨以大台北山區、基隆北海岸及宜蘭為主，東半部也有零星降雨。今天桃園以北、宜蘭及花蓮都有明顯降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有較大雨勢，新竹、台東及恆春也有零星飄雨。溫度方面，北部明顯下降，中南部則要留意日夜溫差大。

未來一周降雨趨勢，蔡伊其表示，明天基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨，大台北地區也有零星降雨，宜蘭則有較大雨勢。周二降雨明顯減少，僅東半部降雨，基隆北海岸、大台北山區為零星飄雨。周三水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部也有零星降雨。周五至周六桃園以北、東半部有局部短暫雨，西半部山區為零星飄雨。

溫度方面，蔡伊其說，今天受第一波東北季風影響，北部溫度明顯下降，周二冷空氣短暫減弱，溫度回升。周三第二波影響，且強度更強，最冷時間點在周五清晨，中南部輻射冷卻影響下也有低溫，目前預估仍是東北季風等級。

此外，蔡伊其表示，今天及周三起水氣較多，3000至3500公尺高山有零星降雪或結冰機率；今天到周三北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪；周二至周三清晨中南部有局部霧影響能見度，提醒民眾注意。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨及溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨及溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

相關新聞

冬至進補不怕上火 中醫師：麻油雞、薑母鴨別忘添加「這一味」解膩

今天是「冬至」，為太陽直射南迴歸線，是一年之中白天最短，夜晚最長的時間，從這天起，白天日照從最短開始延長，中醫將此節日視...

買機票拼錯英文名代價是重新購票？ 消基會籲航空公司揭露改票費

買機票拼錯英文名，要改名卻遭航空公司收取近乎票價的改名費？消基會調查顯示，不同航空公司間的改名收費費率差距大，部分低成本...

白蘿蔔「1精華」常被丟掉 專家曝：維生素A高2300倍

每年11、12月正是白蘿蔔的盛產期，不少人料理時，習慣直接把蘿蔔葉切下丟棄，但其實這個動作，可能讓大量營養白白流失。食安專家韋恩指出，相較於白蘿蔔本體，蘿蔔葉的營養密度明顯更高，尤其在維生素A含量上，幾乎呈現「壓倒性差距」，β-胡蘿蔔素（維生素A前驅物）含量甚至高出2000倍以上。

無照駕駛強制講習、吊照禁用外國駕照 新制明年1月31日上路

無照駕駛案件逐年增加，交通部預告修法「道路交通安全講習辦法」及「道路交通安全規則」草案，無照駕駛者強制參加講習，酒駕再犯...

跨年遇持刀歹徒怎自保？醫警告盲逃最危險 3樣隨身物可防身

跨年倒數，但台北近期發生隨機殺人案，引發民眾對大型人潮安全的憂慮。內科醫師姜冠宇提醒，若在人潮高度密集的場合遇到持刀歹徒，單純「往外逃跑」未必是最安全的選項，反而可能引發恐慌與踩踏，其造成的傷害，甚至可能遠高於直接受攻擊的風險。

冬至湯圓藏熱量炸彈！營養師曝「1口味」奪冠：4族群要忌口

冬至必吃湯圓，象徵團圓與新開始，但小小一顆其實暗藏熱量。營養師高敏敏近日在臉書整理市售各式湯圓熱量，提醒不同口味、大小差異不小，尤其甜湯圓容易一顆接一顆，若未留意份量，熱量恐在不知不覺中超標。

