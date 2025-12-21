東北季風挾境外污染物 金馬空氣品質亮紅燈
環境部表示，今天東北季風挾帶境外污染物影響，截至上午11時，西半部空氣品質多呈橘色提醒等級，金馬地區已亮紅燈，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。
根據環境部空氣品質監測網，今天東北季風增強，東北風挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；馬祖、金門受中國東南沿岸影響，污染物濃度較高。
另外，彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
環境部表示，今天宜蘭、花東空氣品質為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，金門短時間可能達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。
截至上午11時，金門、馬祖空氣品質已達紅色警示等級，西半部地區已45處測站達橘色提醒等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。
環境部說，今明兩天東北季風增強影響，中南部污染物易累積；23日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；24日至26日東北季風再增強影響，中南部污染物易累積。今天及24日東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化。
空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環境部提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。
