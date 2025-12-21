東北季風挾境外污染物 金馬空氣品質亮紅燈

台北車站與中山站近期接連傳出攻擊事件，引發社會譁然。許多網友在看過現場影片後，紛紛質疑為何當下群眾或受害者第一反應不是轉身逃跑，而是愣在原地？對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍，指出這並非反應遲鈍，而是大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會因為處理衝突訊息而出現本能的當機反應。

2025-12-21 12:55