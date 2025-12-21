東北季風挾境外污染物 金馬空氣品質亮紅燈

快訊

中央社／ 台北21日電

環境部表示，今天東北季風挾帶境外污染物影響，截至上午11時，西半部空氣品質多呈橘色提醒等級，金馬地區已亮紅燈，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

根據環境部空氣品質監測網，今天東北季風增強，東北風挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；馬祖、金門受中國東南沿岸影響，污染物濃度較高。

另外，彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部表示，今天宜蘭、花東空氣品質為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，金門短時間可能達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。

截至上午11時，金門、馬祖空氣品質已達紅色警示等級，西半部地區已45處測站達橘色提醒等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環境部說，今明兩天東北季風增強影響，中南部污染物易累積；23日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；24日至26日東北季風再增強影響，中南部污染物易累積。今天及24日東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環境部提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

相關新聞

冬季保暖防心血管疾病發作…中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果

今天是冬至，而過了一年第22個節氣後，天地中的陰氣漸減陽氣漸長，所以有著「冬至一陽生」的說法。中醫師賴俊宏表示，冬至的「...

看見長刀仍「愣在原地」？教授揭大腦當機真相：再聰明也沒用

台北車站與中山站近期接連傳出攻擊事件，引發社會譁然。許多網友在看過現場影片後，紛紛質疑為何當下群眾或受害者第一反應不是轉身逃跑，而是愣在原地？對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍，指出這並非反應遲鈍，而是大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會因為處理衝突訊息而出現本能的當機反應。

加油族有福！台灣中油自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各降0.4元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛...

影／高雄屏東昨晚、今清晨霧茫茫 「輻射霧」能見度低

高雄、屏東縣昨晚深夜、今天清晨一片霧茫茫、能見度低，有網友形容「屏東怎麼了？霧也太大了吧！直接變霧都！」，不少網友也在社...

手搖飲品牌哀悼獻花「秀Logo」遭撻伐！道歉聲明卻鎖留言挨轟：沒誠意

日前北捷台北車站、中山商圈發生隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，事發後，有不少民眾自發性前往現場獻花表達哀悼之意，但有網友拍到...

不用開胸也能換心瓣 成大醫院助82歲婦重拾順暢呼吸

三尖瓣閉鎖不全若未妥善治療，恐導致右心衰竭、腹水及下肢水腫，嚴重影響生活品質，成大醫院心臟醫療團隊近日完成院內首例「經導...

