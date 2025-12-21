台中國家歌劇院藝想春天系列 9檔節目開始售票
迎接2026年到來，台中國家歌劇院策劃「藝想春天Arts NOVA」系列，推出國內外9檔節目，明年3月到5月陸續演出，門票即日起發售。
台中國家歌劇院每年春天策劃的「藝想春天ArtsNOVA」系列都讓觀眾期待，歌劇院說明，這次以「後人類」時代的前瞻視野，擘畫一幅多元而深刻的藝術圖景。
台中國家歌劇院表示，特別精選6檔來自法國、比利時、西班牙、英國的優秀作品，還有3檔台灣最新的科技藝術創作，分別探討愛情、科技成癮、末日等主題，明年3至5月將在歌劇院陸續登場，門票即日起發售。
節目之一的「浮聲之城」，由美籍華裔作曲家黃若精心設計，觀眾使用手機帶路，人手一機播放特定音軌，眾人形成隨機的大合奏，從城市各處匯聚，到台中國家歌劇院大劇院欣賞國立台灣交響樂團的完整演奏；觀眾可以自由在舞台及觀眾席間走動，近距離體驗樂音震動。
來自西班牙出奇偶劇團的偶戲「點擊得永生」如當代版的浮士德寓言，只要手機點一下，可立刻到府換上機械器官，升級肉身就像更新App一樣自然。至於比利時靜物劇團的肢體喜劇「這就是人『森』啊！」，比前作「這就是人『身』啊！」更瘋狂，在大自然的荒謬情境中遇見末日來臨。
還有台灣最新的科技藝術，包括僻室╳在地實驗的「獸靈之詩：頭骨的召喚」將戴上VR頭盔，走進小說家邱常婷的原創奇幻世界；曾睿琁╳洪千涵的「我們將在天堂，成為一個整體」將從一名研究員之死，探討在AI時代，是追求真正的理解，還是渴望永遠不反駁的回應。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言