台中國家歌劇院藝想春天系列 9檔節目開始售票

迎接2026年到來，台中國家歌劇院策劃「藝想春天Arts NOVA」系列，推出國內外9檔節目，明年3月到5月陸續演出，門票即日起發售。

台中國家歌劇院每年春天策劃的「藝想春天ArtsNOVA」系列都讓觀眾期待，歌劇院說明，這次以「後人類」時代的前瞻視野，擘畫一幅多元而深刻的藝術圖景。

台中國家歌劇院表示，特別精選6檔來自法國、比利時、西班牙、英國的優秀作品，還有3檔台灣最新的科技藝術創作，分別探討愛情、科技成癮、末日等主題，明年3至5月將在歌劇院陸續登場，門票即日起發售。

節目之一的「浮聲之城」，由美籍華裔作曲家黃若精心設計，觀眾使用手機帶路，人手一機播放特定音軌，眾人形成隨機的大合奏，從城市各處匯聚，到台中國家歌劇院大劇院欣賞國立台灣交響樂團的完整演奏；觀眾可以自由在舞台及觀眾席間走動，近距離體驗樂音震動。

來自西班牙出奇偶劇團的偶戲「點擊得永生」如當代版的浮士德寓言，只要手機點一下，可立刻到府換上機械器官，升級肉身就像更新App一樣自然。至於比利時靜物劇團的肢體喜劇「這就是人『森』啊！」，比前作「這就是人『身』啊！」更瘋狂，在大自然的荒謬情境中遇見末日來臨。

還有台灣最新的科技藝術，包括僻室╳在地實驗的「獸靈之詩：頭骨的召喚」將戴上VR頭盔，走進小說家邱常婷的原創奇幻世界；曾睿琁╳洪千涵的「我們將在天堂，成為一個整體」將從一名研究員之死，探討在AI時代，是追求真正的理解，還是渴望永遠不反駁的回應。

