長榮航飛行地圖升級 增城市旅遊景點
長榮航空日前宣布，明年第一季起，飛行地圖升級，將導入Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，增加城市旅遊景點資訊和兒童探索模式。
為了讓旅客搭機不無聊，各家航空公司持續精進機上娛樂系統，長榮航空日前發布新聞稿表示，導入機上娛樂系統領導品牌Panasonic Avionics Corporation旗下的 Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，預計明年第一季上線。
長榮航空表示，有別於傳統飛行地圖單方面的傳遞飛航資訊，全新介面主打高解析度3D視覺體驗、流暢操作與深度互動等3大特色，旅客能從多達15種以上的視角自由切換，並新增特定城市的街道地圖，能清楚呈現各地的旅遊景點資訊。
除此之外，長榮航空說，新的3D飛行地圖還有新增兒童探索模式（Arc for Young Explorers），結合吸睛的恐龍主題和即時飛行數據，讓兒童跟著白堊紀末期的風神翼龍身影，順著航機飛行路徑飛往目的地，並加上動畫解說史前生物的特徵、生活習性與相關知識。
機隊升級也是航空公司近期的重點之一，根據空中巴士發布的新聞稿，中華航空已正式簽約增購5架空中巴士A350-1000客機，將訂單總數增加至15架，這批飛機將加入華航現有15架A350-900，用於飛航長程航線。
鎖定旅客年底出遊商機，紐西蘭航空在台北-奧克蘭航線預計自2026年4月起更換為波音787夢幻客機，持續提升長程飛行體驗，並將推歲末優惠。
