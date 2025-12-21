政府與民間如何協作實踐？ 彭啓明：領導者不能只出一張嘴
賴政府執政已逾一年，環境部長彭啓明表示，民間企業有業績驅動，和個人收入與升職顯著有關，而公部門則需要更細緻的引導，而領導者不能只出一張嘴，必須具備如AI運用的新技能，才能帶領年輕同仁突破，而非官大學問大。
彭啓明表示，從民間企業轉任公職這1年多，自己常思考如何在強調公平程序與防弊的體制下，保持創新的動能，民間企業有業績驅動，和個人收入與升職顯著有關，而公部門則需要更細緻的引導，相對很不容易。
彭啓明指出，自己的策略是主管帶頭賦能，也就是「領導者不能只出一張嘴」，必須具備新技能如AI運用能力，才能帶領年輕同仁突破，不是官大學問大，同仁一起開會要表達意見。而政府作為平台，好的施政不應閉門造車，應嘗試將政府資源與民間創意對接，將過去的「倡議與指責」轉化為「協作與實踐」。許多好的倡議如果沒有人來實踐，那就只是空談與指責，但一起來做就有機會解決問題。
彭啓明以今年的「總統盃黑客松」為例，環境部鼓勵同仁與環保團體、民間高手組隊參賽，在激烈的200多隊競爭中，環境部團隊取得了9隊入圍、3隊榮獲卓越獎的佳績，這證明了當政府願意開放，跨部門與跨領域的整合能創造的價值。
然而環境部身為承辦單位，外界質疑「承辦單位是否自肥得獎？」彭啓明嚴正說明，過去自己曾擔任多年的總統盃黑客松評審，評選機制設有嚴格的利益迴避與極端值剔除設計，唯一的私心就是藉由承辦機會，大力鼓勵同仁挖掘新題目，接受市場檢驗。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言