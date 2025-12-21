政府與民間如何協作實踐？ 彭啓明：領導者不能只出一張嘴

賴政府執政已逾一年，環境部長彭啓明表示，民間企業有業績驅動，和個人收入與升職顯著有關，而公部門則需要更細緻的引導，而領導者不能只出一張嘴，必須具備如AI運用的新技能，才能帶領年輕同仁突破，而非官大學問大。

彭啓明表示，從民間企業轉任公職這1年多，自己常思考如何在強調公平程序與防弊的體制下，保持創新的動能，民間企業有業績驅動，和個人收入與升職顯著有關，而公部門則需要更細緻的引導，相對很不容易。

彭啓明指出，自己的策略是主管帶頭賦能，也就是「領導者不能只出一張嘴」，必須具備新技能如AI運用能力，才能帶領年輕同仁突破，不是官大學問大，同仁一起開會要表達意見。而政府作為平台，好的施政不應閉門造車，應嘗試將政府資源與民間創意對接，將過去的「倡議與指責」轉化為「協作與實踐」。許多好的倡議如果沒有人來實踐，那就只是空談與指責，但一起來做就有機會解決問題。

彭啓明以今年的「總統盃黑客松」為例，環境部鼓勵同仁與環保團體、民間高手組隊參賽，在激烈的200多隊競爭中，環境部團隊取得了9隊入圍、3隊榮獲卓越獎的佳績，這證明了當政府願意開放，跨部門與跨領域的整合能創造的價值。

然而環境部身為承辦單位，外界質疑「承辦單位是否自肥得獎？」彭啓明嚴正說明，過去自己曾擔任多年的總統盃黑客松評審，評選機制設有嚴格的利益迴避與極端值剔除設計，唯一的私心就是藉由承辦機會，大力鼓勵同仁挖掘新題目，接受市場檢驗。

商品推薦