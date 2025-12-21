冬至進補不怕上火 中醫師：麻油雞、薑母鴨別忘添加「這一味」解膩

今天是「冬至」，為太陽直射南迴歸線，是一年之中白天最短，夜晚最長的時間，從這天起，白天日照從最短開始延長，中醫將此節日視為「陽氣開始回升」的轉折點。因此，冬至是兼具養生、美食與民俗意義的節日。

睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，冬至有許多習俗，包含吃湯圓長一歲、溫暖身心的羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等，適合平時手腳冰冷、氣血虛弱的民眾，一般民眾應景吃美食，適量為佳，上火及濕熱體質可搭配相關食療。如糯米湯圓、豬腳麵線、麻油雞類滋膩難消化食物，同時搭配高膳食纖維的根莖、蔬菜等，開心進補避免上火。

以豬腳麵線、羊肉爐進補，首先，看重的是，豬腳屬於性平、味甘、鹹，歸脾、胃經，功效可以滋補身體、強健腰膝。提供身體能量，有助於維持皮膚彈性、促進骨骼健康和關節的穩固，但須注意其屬於高脂肪和高膽固醇含量，當高血脂、高血糖、高血壓患者應適量食用，避免過量攝取，並可以搭配白蘿蔔、空心菜、大番茄，減少腸胃負擔。

羊肉爐中的羊肉屬於甘、溫，歸於脾、腎經；功效有補中益氣、溫補氣血、開胃健身、益腎壯陽，有助於預防貧血、增強免疫力，並促進新陳代謝，但須注意內熱症狀者應避免，如肝病、發炎、過敏、痛風、消化不良者，且應避免與醋、茶、柑橘類水果同食，同樣搭配白蘿蔔、空心菜、大番茄。

至於，為何搭配蔬菜以白蘿蔔、空心菜、大番茄為主？周宗翰表示，白蘿蔔性味屬於味甘辛，性涼，歸胃、肺經；功效是健胃消食、清熱化痰、提升免疫、降血脂與穩定血壓。促進腸道蠕動助排便、抗氧化、幫助消化油膩食物、並有助於心血管健康。

空心菜性味屬於微寒，味甘。歸肺、胃、大腸經，功效是清熱解毒、涼血利尿、預防便秘、幫助降低血糖、血壓和膽固醇、預防缺鐵性貧血、預防骨質疏鬆症，但須注意體質虛寒、胃寒、孕婦和腎功能不佳者應避免過量食用。

大番茄則屬於味甘、酸，性微寒，歸胃、肺、肝經；功效有抗氧化、抗癌、養顏美容、幫助消化、強壯骨骼，有助於心血管健康和預防糖尿病相關併發症，但要經過加油烹煮後，利於人體吸收。

另，周宗翰說，冬至烹調進補食材時，應將麻油改成苦茶油、麻油。原因是麻油是黑芝麻經過烘炒熟成及壓榨而成的天然食用油，常被用於燉補料理。發煙點約170℃(中火)，性味：甘、平，歸大腸經，功效是潤燥滑腸、通便、滋養肝腎、潤膚生肌、解毒，但需注意與乾薑、米酒等一同料理時，麻油的性味會被提升，變得燥熱，感冒發燒、感染症時忌食，高血脂慢性病適量。

而苦茶油為油茶樹種子，榨出的油色金黃，味道清香淡雅。發煙點約 220°C (大火)，性味屬於性溫，功效有潤滑腸胃、抗氧化、降低膽固醇與血脂、抗幽門螺旋桿菌、預防胃潰瘍、幫助生育力，需注意營養價值高熱量也高，應適量食用，建議每日總攝取量不超過30cc，或每日2至3湯匙。

最後，進補後可以飲用減醣的「養肝明目桂圓紅棗茶」，內容物為桂圓3至5顆、紅棗3顆撥開、枸杞約10顆，加熱水500cc靜置5至10分鐘，可以連枸杞一起食用。其中紅棗性味為性味甘平，歸脾、胃經，功效有補中益氣、養血安神，但濕盛、中滿、消化不良及痰熱、蟲積、齲齒者應忌食或慎食，過量食用可能導致濕滯上火。

桂圓性味為味甘、性溫，歸心經、脾經；功效為補益心脾、養血安神、益智健腦；應注意含糖量高，以免攝取過多糖分或引起上火現象。孕婦和產後婦女、糖尿病患、腎臟病患及消化不良者應謹慎食用；睡前不宜食用，以免影響睡眠。

