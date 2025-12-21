冬至湯圓藏熱量炸彈！營養師曝「1口味」奪冠：4族群要忌口
冬至必吃湯圓，象徵團圓與新開始，但小小一顆其實暗藏極高熱量。營養師高敏敏近日在臉書整理市售各式湯圓熱量，提醒不同口味、大小差異不小，尤其甜湯圓容易一顆接一顆，若未留意份量，熱量恐在不知不覺中超標。
高敏敏指出，以每顆約20公克的大顆湯圓來看，芝麻、花生等甜口味熱量普遍偏高，其中芝麻湯圓單顆接近80大卡，多數甜湯圓也落在70大卡上下；相較之下，鹹湯圓每顆約60大卡，小湯圓則依重量不同，熱量約6至13大卡不等。不過她也提醒，即使單顆熱量較低，只要吃的數量多，整體攝取仍可能累積過量。
她特別點名四類族群吃湯圓時要更加留意，包括正在減重的人，容易因連續食用造成熱量爆表；腸胃容易脹氣者，糯米屬支鏈澱粉，較不易消化；需要控制血糖者，湯圓外皮與甜餡都可能讓血糖快速上升；以及咀嚼、吞嚥功能較弱的孩童與長者，需注意噎食風險。
至於如何降低負擔，高敏敏建議，吃完湯圓後可搭配奇異果、鳳梨、木瓜或香蕉等富含酵素的水果，幫助消化，也可透過飯後走動、散步或騎腳踏車，加速熱量代謝；另外，煮湯圓前先與親友分配好份量、避免一次煮太多，也是防止熱量囤積的實用方式。她也提醒，只要看懂熱量、控制份量，就能在冬至應景吃湯圓，同時兼顧健康。
