快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

冬至湯圓藏熱量炸彈！營養師曝「1口味」奪冠：4族群要忌口

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏提醒，芝麻湯圓一顆熱量逼近80卡。 示意圖／AI生成
營養師高敏敏提醒，芝麻湯圓一顆熱量逼近80卡。 示意圖／AI生成

冬至必吃湯圓，象徵團圓與新開始，但小小一顆其實暗藏極高熱量。營養師高敏敏近日在臉書整理市售各式湯圓熱量，提醒不同口味、大小差異不小，尤其甜湯圓容易一顆接一顆，若未留意份量，熱量恐在不知不覺中超標。

高敏敏指出，以每顆約20公克的大顆湯圓來看，芝麻、花生等甜口味熱量普遍偏高，其中芝麻湯圓單顆接近80大卡，多數甜湯圓也落在70大卡上下；相較之下，鹹湯圓每顆約60大卡，小湯圓則依重量不同，熱量約6至13大卡不等。不過她也提醒，即使單顆熱量較低，只要吃的數量多，整體攝取仍可能累積過量。

她特別點名四類族群吃湯圓時要更加留意，包括正在減重的人，容易因連續食用造成熱量爆表；腸胃容易脹氣者，糯米屬支鏈澱粉，較不易消化；需要控制血糖者，湯圓外皮與甜餡都可能讓血糖快速上升；以及咀嚼、吞嚥功能較弱的孩童與長者，需注意噎食風險。

至於如何降低負擔，高敏敏建議，吃完湯圓後可搭配奇異果、鳳梨、木瓜或香蕉等富含酵素的水果，幫助消化，也可透過飯後走動、散步或騎腳踏車，加速熱量代謝；另外，煮湯圓前先與親友分配好份量、避免一次煮太多，也是防止熱量囤積的實用方式。她也提醒，只要看懂熱量、控制份量，就能在冬至應景吃湯圓，同時兼顧健康。

湯圓 冬至 營養師

延伸閱讀

3地防雨神…周日冬至北部濕涼僅17度 2波東北季風降溫時序曝光

冬至訂桌滿 老酒樓嘆大火損失1200桌宴席 料損64萬美元

冬至送暖 台南市議員黄肇輝連4年邀社團企業助低收弱勢

冬至不吃湯圓改麻糬 彰化麻糬名店排隊人龍達200公尺

相關新聞

冬季保暖防心血管疾病發作…中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果

今天是冬至，而過了一年第22個節氣後，天地中的陰氣漸減陽氣漸長，所以有著「冬至一陽生」的說法。中醫師賴俊宏表示，冬至的「...

看見長刀仍「愣在原地」？教授揭大腦當機真相：再聰明也沒用

台北車站與中山站近期接連傳出攻擊事件，引發社會譁然。許多網友在看過現場影片後，紛紛質疑為何當下群眾或受害者第一反應不是轉身逃跑，而是愣在原地？對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍，指出這並非反應遲鈍，而是大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會因為處理衝突訊息而出現本能的當機反應。

加油族有福！台灣中油自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各降0.4元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛...

影／高雄屏東昨晚、今清晨霧茫茫 「輻射霧」能見度低

高雄、屏東縣昨晚深夜、今天清晨一片霧茫茫、能見度低，有網友形容「屏東怎麼了？霧也太大了吧！直接變霧都！」，不少網友也在社...

手搖飲品牌哀悼獻花「秀Logo」遭撻伐！道歉聲明卻鎖留言挨轟：沒誠意

日前北捷台北車站、中山商圈發生隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，事發後，有不少民眾自發性前往現場獻花表達哀悼之意，但有網友拍到...

不用開胸也能換心瓣 成大醫院助82歲婦重拾順暢呼吸

三尖瓣閉鎖不全若未妥善治療，恐導致右心衰竭、腹水及下肢水腫，嚴重影響生活品質，成大醫院心臟醫療團隊近日完成院內首例「經導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。