無照駕駛強制講習、吊照禁用外國駕照 新制明年1月31日上路
無照駕駛案件逐年增加，交通部預告修法「道路交通安全講習辦法」及「道路交通安全規則」草案，無照駕駛者強制參加講習，酒駕再犯者因應講習時數將從12小時延長到15小時，另未來遭吊扣、吊銷或被處不得考領駕照者，不得持國外駕照在台開車或換照，預計明年1月31日上路。
交通部預告修正「道路交通安全講習辦法」及「道路交通安全規則」等草案，加重無照駕駛與重大違規者的矯正教育與管理機制。此次預告草案有2大重點，第一是配合新修正處罰條例部分，第二為配合駕照管理三策略中的回訓制度精進作為。
其中配合明年上半年將加重無照駕駛處分，除機車可罰1.8至3.6萬、汽車罰3.6至6萬、10年內累犯加罰無上限，以及致人重傷或死亡終身禁考等規定，修法草案也規畫2026年1月31日起將無照駕駛納入道路交通安全講習矯正教育。
交通部指出，修法後的新規定，將矯正無照駕駛者在一定期間、終身不得考領駕駛執照處分的交通違規行為，修正明列將無照駕駛違規者納入應講習對象。
針對酒後駕車再犯等重大違規行為，明年9月起，講習時數將從12小時延長至15小時，交通部修法草案也同步加重講習強度，每次道路交通安全講習的日數上限，由現行2天延長至最多3天，增加課程與時數。
在駕照管理方面，交通部也預告修正「道路交通安全規則」，明確規範駕照遭吊銷、註銷、吊扣尚未執行完畢，或被處一定期間內、終身不得考領駕照者，不得持外國、大陸地區、港澳或國際駕駛執照在台駕車或換照，防堵駕駛人藉由「駕照互惠」規避國內管理規定。
另外，配合今年11月總統公布的修正條文，交通部也同步調整行人相關規定，明定行人聽聞消防車、救護車、警備車等執行緊急任務車輛警號時，應立即避讓，不得阻礙通行。行人若已開始穿越道路，在不影響車輛通行下應迅速通過；尚未穿越者，則須暫停等候，不得搶快穿越。
