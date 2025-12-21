她打瘦瘦針體重沒降還「糖上癮」 醫揭關鍵：BMI正常者別濫用

俗稱「瘦瘦針」的猛健樂成為減重圈熱議話題，不少民眾希望藉此改善體態。不過，家醫科醫師王姿允分享臨床案例指出，猛健樂並非人人適用，對BMI（身體質量指數）正常者而言，反而可能出現明顯副作用，甚至影響飲食行為。

王姿允在臉書發文提到，一名60歲女性，BMI約22，本身有家族性三酸甘油脂偏高，並長期受便秘、脹氣困擾，為了減重開始施打猛健樂，沒想到用藥後陸續出現胃食道逆流、噁心、嘔吐等嚴重腸胃不適。更特別的是，原本不嗜甜食的她，施打後卻對糖分產生強烈渴望，甚至出現類似「糖上癮」的情況，但體重卻沒有明顯下降，最後因副作用過於明顯而停用針劑。

對此，王姿允分析，第一個可能原因與低血糖有關。對於體重與血糖原本正常且平時少吃甜食的人而言，使用猛健樂後，反而可能出現輕微低血糖，促使身體本能地想攝取甜食來平衡能量。

第二個因素則是腸胃蠕動變慢。當胃排空速度下降時，身體會傾向選擇能快速從口腔分解、迅速升糖的食物，而非高纖維、蛋白質或油脂等需要較長消化時間的食物，甜食自然成為優先選項。

此外，王姿允也提到「獎賞替代」的機制。當藥物影響多巴胺相關路徑，原本能帶來快感的來源被壓制後，甜食就可能成為最容易取得的刺激，這其實是身體在低能量狀態下的本能反應。

王姿允直言，該名個案實際需要減掉的脂肪量僅約2至3公斤，與其承受藥物副作用，不如透過調整生活型態改善三酸甘油脂偏高、慢性便秘與腸胃不適等問題。她也再次提醒，猛健樂使用在BMI正常者身上，整體評估往往是「弊大於利」，近期也觀察到濫用後前來就診的案例有增加趨勢，呼籲民眾務必謹慎評估適應症。

