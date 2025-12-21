她打瘦瘦針體重沒降還「糖上癮」 醫揭關鍵：BMI正常者別濫用

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
俗稱「瘦瘦針」的猛健樂成為減重圈熱議話題，不少民眾希望藉此改善體態。示意圖／聯合報系資料照片
俗稱「瘦瘦針」的猛健樂成為減重圈熱議話題，不少民眾希望藉此改善體態。不過，家醫科醫師王姿允分享臨床案例指出，猛健樂並非人人適用，對BMI（身體質量指數）正常者而言，反而可能出現明顯副作用，甚至影響飲食行為。

王姿允在臉書發文提到，一名60歲女性，BMI約22，本身有家族性三酸甘油脂偏高，並長期受便秘、脹氣困擾，為了減重開始施打猛健樂，沒想到用藥後陸續出現胃食道逆流、噁心、嘔吐等嚴重腸胃不適。更特別的是，原本不嗜甜食的她，施打後卻對糖分產生強烈渴望，甚至出現類似「糖上癮」的情況，但體重卻沒有明顯下降，最後因副作用過於明顯而停用針劑。

對此，王姿允分析，第一個可能原因與低血糖有關。對於體重與血糖原本正常且平時少吃甜食的人而言，使用猛健樂後，反而可能出現輕微低血糖，促使身體本能地想攝取甜食來平衡能量。

第二個因素則是腸胃蠕動變慢。當胃排空速度下降時，身體會傾向選擇能快速從口腔分解、迅速升糖的食物，而非高纖維、蛋白質或油脂等需要較長消化時間的食物，甜食自然成為優先選項。

此外，王姿允也提到「獎賞替代」的機制。當藥物影響多巴胺相關路徑，原本能帶來快感的來源被壓制後，甜食就可能成為最容易取得的刺激，這其實是身體在低能量狀態下的本能反應。

王姿允直言，該名個案實際需要減掉的脂肪量僅約2至3公斤，與其承受藥物副作用，不如透過調整生活型態改善三酸甘油脂偏高、慢性便秘與腸胃不適等問題。她也再次提醒，猛健樂使用在BMI正常者身上，整體評估往往是「弊大於利」，近期也觀察到濫用後前來就診的案例有增加趨勢，呼籲民眾務必謹慎評估適應症。

猛健樂 低血糖 BMI 體重

相關新聞

冬至進補不怕上火 中醫師：麻油雞、薑母鴨別忘添加「這一味」解膩

今天是「冬至」，為太陽直射南迴歸線，是一年之中白天最短，夜晚最長的時間，從這天起，白天日照從最短開始延長，中醫將此節日視...

買機票拼錯英文名代價是重新購票？ 消基會籲航空公司揭露改票費

買機票拼錯英文名，要改名卻遭航空公司收取近乎票價的改名費？消基會調查顯示，不同航空公司間的改名收費費率差距大，部分低成本...

白蘿蔔「1精華」常被丟掉 專家曝：維生素A高2300倍

每年11、12月正是白蘿蔔的盛產期，不少人料理時，習慣直接把蘿蔔葉切下丟棄，但其實這個動作，可能讓大量營養白白流失。食安專家韋恩指出，相較於白蘿蔔本體，蘿蔔葉的營養密度明顯更高，尤其在維生素A含量上，幾乎呈現「壓倒性差距」，β-胡蘿蔔素（維生素A前驅物）含量甚至高出2000倍以上。

無照駕駛強制講習、吊照禁用外國駕照 新制明年1月31日上路

無照駕駛案件逐年增加，交通部預告修法「道路交通安全講習辦法」及「道路交通安全規則」草案，無照駕駛者強制參加講習，酒駕再犯...

跨年遇持刀歹徒怎自保？醫警告盲逃最危險 3樣隨身物可防身

跨年倒數，但台北近期發生隨機殺人案，引發民眾對大型人潮安全的憂慮。內科醫師姜冠宇提醒，若在人潮高度密集的場合遇到持刀歹徒，單純「往外逃跑」未必是最安全的選項，反而可能引發恐慌與踩踏，其造成的傷害，甚至可能遠高於直接受攻擊的風險。

本周2波東北季風 氣象署：今天及周三起水氣較多周三到周五高山恐降雪

未來一周受2波東北季風影響，今天冬至，中央氣象署預報員蔡伊其上午指出，今東北季風增強，北部明顯降溫，桃園以北、宜蘭及花蓮...

