白蘿蔔「1精華」常被丟掉 專家曝：維生素A高2300倍

每年11、12月正是白蘿蔔的盛產期，不少人料理時，習慣直接把蘿蔔葉切下丟棄，但其實這個動作，可能讓大量營養白白流失。食安專家韋恩指出，相較於白蘿蔔本體，蘿蔔葉的營養密度明顯更高，尤其在維生素A含量上，幾乎呈現「壓倒性差距」，β-胡蘿蔔素（維生素A前驅物）含量甚至高出2000倍以上。

韋恩在臉書粉專發文分享，蘿蔔葉雖然口感較粗、略帶辛辣，但其營養價值遠超乎多數人想像。以每百克含量比較，蘿蔔葉的蛋白質約為白蘿蔔本體的5倍，膳食纖維約2倍，鉀約1.5倍，鈣與鐵都高出約7倍，鎂約2.5倍，葉酸與維生素C則約高出4倍；其中β-胡蘿蔔素的差距最為驚人，超過2300倍。

他直言，這樣的營養價值卻常被當成廚餘丟棄，實在可惜。事實上，只要稍加處理，蘿蔔葉也能成為餐桌上的好食材，例如醃製成「雪裡紅」後切碎快炒、直接入湯料理，或打成果菜汁，都是相當實用的做法。

韋恩也補充，日本現今流行的「青汁」，最初便是在戰爭與糧食匱乏時期，為了補充營養而誕生，當時正是利用白蘿蔔葉打汁飲用，後來才逐漸發展成常見的健康飲品。

至於維生素A的營養功效，韋恩指出，除了有助於視網膜感光物質的合成、提升夜間視力外，也能預防乾眼與眼睛疲勞，同時對維持腸道與皮膚黏膜的免疫力，以及牙齒與骨骼發育，都扮演重要角色。

