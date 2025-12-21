白蘿蔔「1精華」常被丟掉 專家曝：維生素A高2300倍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
每年11、12月正是白蘿蔔的盛產期，不少人料理時，習慣直接把蘿蔔葉切下丟棄，但其實這個動作，可能讓大量營養白白流失。示意圖／ingimage
每年11、12月正是白蘿蔔的盛產期，不少人料理時，習慣直接把蘿蔔葉切下丟棄，但其實這個動作，可能讓大量營養白白流失。食安專家韋恩指出，相較於白蘿蔔本體，蘿蔔葉的營養密度明顯更高，尤其在維生素A含量上，幾乎呈現「壓倒性差距」，β-胡蘿蔔素（維生素A前驅物）含量甚至高出2000倍以上。

韋恩在臉書粉專發文分享，蘿蔔葉雖然口感較粗、略帶辛辣，但其營養價值遠超乎多數人想像。以每百克含量比較，蘿蔔葉的蛋白質約為白蘿蔔本體的5倍，膳食纖維約2倍，鉀約1.5倍，鈣與鐵都高出約7倍，鎂約2.5倍，葉酸與維生素C則約高出4倍；其中β-胡蘿蔔素的差距最為驚人，超過2300倍。

他直言，這樣的營養價值卻常被當成廚餘丟棄，實在可惜。事實上，只要稍加處理，蘿蔔葉也能成為餐桌上的好食材，例如醃製成「雪裡紅」後切碎快炒、直接入湯料理，或打成果菜汁，都是相當實用的做法。

韋恩也補充，日本現今流行的「青汁」，最初便是在戰爭與糧食匱乏時期，為了補充營養而誕生，當時正是利用白蘿蔔葉打汁飲用，後來才逐漸發展成常見的健康飲品。

至於維生素A的營養功效，韋恩指出，除了有助於視網膜感光物質的合成、提升夜間視力外，也能預防乾眼與眼睛疲勞，同時對維持腸道與皮膚黏膜的免疫力，以及牙齒與骨骼發育，都扮演重要角色。

相關新聞

冬至進補不怕上火 中醫師：麻油雞、薑母鴨別忘添加「這一味」解膩

今天是「冬至」，為太陽直射南迴歸線，是一年之中白天最短，夜晚最長的時間，從這天起，白天日照從最短開始延長，中醫將此節日視...

買機票拼錯英文名代價是重新購票？ 消基會籲航空公司揭露改票費

買機票拼錯英文名，要改名卻遭航空公司收取近乎票價的改名費？消基會調查顯示，不同航空公司間的改名收費費率差距大，部分低成本...

無照駕駛強制講習、吊照禁用外國駕照 新制明年1月31日上路

無照駕駛案件逐年增加，交通部預告修法「道路交通安全講習辦法」及「道路交通安全規則」草案，無照駕駛者強制參加講習，酒駕再犯...

跨年遇持刀歹徒怎自保？醫警告盲逃最危險 3樣隨身物可防身

跨年倒數，但台北近期發生隨機殺人案，引發民眾對大型人潮安全的憂慮。內科醫師姜冠宇提醒，若在人潮高度密集的場合遇到持刀歹徒，單純「往外逃跑」未必是最安全的選項，反而可能引發恐慌與踩踏，其造成的傷害，甚至可能遠高於直接受攻擊的風險。

冬至湯圓藏熱量炸彈！營養師曝「1口味」奪冠：4族群要忌口

冬至必吃湯圓，象徵團圓與新開始，但小小一顆其實暗藏熱量。營養師高敏敏近日在臉書整理市售各式湯圓熱量，提醒不同口味、大小差異不小，尤其甜湯圓容易一顆接一顆，若未留意份量，熱量恐在不知不覺中超標。

