跨年遇持刀歹徒怎自保？醫警告盲逃最危險 3樣隨身物可防身

跨年即將到來，但台北近期發生隨機殺人案，引發民眾對大型活動人潮安全的憂慮。內科醫師姜冠宇提醒，若在人潮高度密集的場合遇到持刀歹徒，單純「往外逃跑」未必是最安全的選項，反而可能引發恐慌與踩踏，其造成的傷害，甚至可能遠高於直接受攻擊的風險。

姜冠宇昨（20）日在臉書分享，針對近期隨機攻擊事件，許多人討論面對持刀者時的應對方式，多數直覺反應都是「趕快逃」，但在跨年煙火等大型活動中，人群移動本就受限，一旦出現恐慌性奔逃，踩踏事故往往成為最致命的變數。

他指出，若歹徒選在煙火結束、人潮最擁擠的時刻行兇，後果恐怕難以想像。姜冠宇也認同不少專家所言，試圖「奪刀」在實務上幾乎不可行，即便是經過專業訓練的人，成功率也極低，貿然嘗試反而可能付出生命代價。

相較之下，姜冠宇認為，善用隨身可取得的防護物品進行「格擋（使用物體或動作來減輕攻擊所受的傷害）」，反而是較具現實性的自保方式。

姜冠宇強調，面對刀械最重要的原則，就是避免讓對方完全近身，在擁擠的人群中，唯有有效拉開距離，才有機會脫身。因此他建議，計畫參與跨年活動的民眾，可隨身攜帶合法且正當的生活用品作為防護，例如長雨傘、拐杖，或稍具重量的相機腳架等，這類器具不僅具有一定阻擋效果，也能產生基本威嚇力。不過他也提醒，一般小型洋傘的防護效果有限，工具選擇仍需留意。

商品推薦