律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

吸入煙霧彈未必立刻發病 醫示警「肺水腫」最晚72小時出現

聯合新聞網／ 綜合報導
北捷台北車站、中山站周邊19日晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。圖為犯嫌張文在北車放煙霧彈。記者邱書昱／翻攝
通緝犯張文19日在北捷及誠品百貨南西商圈，丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人，造成4死11傷慘劇。胸腔科醫師蘇一峰提醒，煙霧彈燃燒時會產生多種化學煙霧，若大量吸入，恐對呼吸道與肺部造成傷害，且部分症狀並非立即出現，最晚可能在72小時後才顯現。

蘇一峰20日在臉書發文指出，根據醫學期刊《胸腔科疾病雜誌》（The Journal of Thoracic Disease）資料，煙霧彈燃燒後，會釋放含有氯化鋅、氧化鋅、六氯乙烷等成分的混合性化學煙霧，吸入後可能引發吸入性氣道與肺部損傷。

他說，吸入性肺損傷在病理變化上，初期可能出現間質與肺泡水腫，並伴隨纖維母細胞與膠原蛋白增生；若持續惡化，晚期甚至可能演變為肺纖維化。影像檢查方面，電腦斷層（CT）常見特徵包括毛玻璃狀陰影與肺實質化變化。

蘇一峰特別提醒，煙霧吸入後的肺水腫可能具有延遲性，發生時間可落在12至72小時之間，因此曾大量接觸煙霧者，應提高警覺並接受較長時間觀察，避免低估風險。

