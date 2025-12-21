快訊

兩岸觀策／吳豊山的未竟之業 臨別感言透露重要訊號

超級強運日！今冬至逢天赦日 命理師曝「5大翻盤轉運生肖」

MLB／台美混血費爾柴德加盟守護者 參加經典賽恐有變數

天氣風險：周三冷空氣挑戰冷氣團 北東本周大致陰雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周受兩波東北季風影響，北部、東部大致陰雨天氣。本報資料照片
本周受兩波東北季風影響，北部、東部大致陰雨天氣。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，本周水氣偏多，北部、東部大致陰雨天氣，僅周二天氣較好；中南部注意日夜溫差變化及周四有降雨機會，其餘大致晴時多雲。

薛皓天指出，今受東北季風影響，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區有短暫陣雨，新竹以北及宜蘭陰時多雲，花東及苗栗以南晴到多雲。各地清晨有涼意，今平地最低溫在花蓮縣壽豐鄉，僅13.7度，其餘地區大致16、17度。白天苗栗以北及宜蘭高溫約20度，台中以南及花東高溫24到27度。

明天周一上班日東北季風漸減弱，薛皓天說，桃園以北及宜花陰時多雲，東北角至花蓮局部仍有短暫陣雨，大台北地區偶飄雨，新竹以南大致晴時多雲。氣溫方面，北部及宜蘭高溫約21度，竹苗22度，台中以南24到27度，花東23到25度。北部冷偏涼，中南部要留意日夜溫差，西半部日夜溫差10度以上，預估西半部夜間至清晨局部低溫約15到17度。

薛皓天指出，周二除東北部、東部多雲時陰有短暫陣雨，其餘晴時多雲。預估大台北地區天氣能轉好，各地氣溫隨太陽露臉而回升，中北部高溫約25到27度，中南部25到29度，東部23到25度。西半部夜間至清晨低溫約14到16度，日夜溫差仍有10度以上。

薛皓天指出，周三白天起東北季風漸增強，這波東北季風強度較強，伴隨中高層槽線通過，水氣增多，北部及東部又將轉為陰陣雨，中部多雲時晴，南部晴時多雲。周四新竹以北、東部及山區陰陣雨天氣，其餘地區陰時多雲偶零星短暫雨。周五北部、東部陰陣雨，桃園以南轉多雲偶零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

氣溫方面，薛皓天說，周三起各地逐日下滑，北部、東北部高溫約22到23度，中部及花東24到26度，南部26到28度；周四、周五各地氣溫相近，苗栗以北及宜蘭高溫20度以下，台中以南21到24度，花東22度，整體偏冷，目前預報周四晚間至周五清晨，台北有14度左右低溫，是否達冷氣團等級仍須觀察。

薛皓天指出，預估東北季風影響至周末，周末兩天水氣漸減少，周六北部、東部維持陰陣雨，桃竹為多雲時陰偶短暫陣雨，其餘晴到多雲。下周日大台北地區降雨趨緩轉多雲，東北部、東部維持陰陣雨，桃園以南為晴到多雲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 東北季風

延伸閱讀

冬至北台轉濕涼 吳德榮：周三東北季風更強高山恐下雪

3地防雨神…周日冬至北部濕涼僅17度 2波東北季風降溫時序曝光

濕冷平安夜 他指冷空氣南侵直逼冷氣團強度 耶誕節氣溫更低

今明全台降雨「一陣一陣」 周日「冬至」東北季風增強又降溫

相關新聞

遇隨機攻擊怎麼辦？專家曝「3保命原則、3步驟止血」：關鍵時刻能救命

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，且持刀闖入中山誠品南西店隨機砍人，最後從頂樓墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、5人受傷，震撼全台。對此，台灣緊急救護醫療指導醫師學會提醒，若不幸遇到暴力攻擊，務必牢記3大保命原則，同時教學止血3步驟，協助傷者進行初步止血。

3地防雨神…周日冬至北部濕涼僅17度 2波東北季風降溫時序曝光

明天是24節氣的冬至，氣象署說，東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，台北市低溫17、18度，新竹以北、東半部有短暫雨，基...

防血栓風險 聯新國際醫院：長者泡溫泉勿劇烈冰熱交替

聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪表示，冬天不少民眾常泡溫泉促進循環，提醒年長族群泡溫泉應避免劇烈冷熱交替，極端溫差會導...

北市恐攻震驚全台！她曝高鐵座椅設計巧思：緊急時可救命

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文在台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人，整起事件導致4人死亡、11人受傷，震驚全台。對此，一名女網友分享，高鐵椅子的坐墊設計可拆卸，若在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

無照駕駛強制講習、吊照禁用外國駕照 新制明年1月31日上路

無照駕駛案件逐年增加，交通部預告修法「道路交通安全講習辦法」及「道路交通安全規則」草案，無照駕駛者強制參加講習，酒駕再犯...

天氣風險：周三冷空氣挑戰冷氣團 北東本周大致陰雨

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，本周水氣偏多，北部、東部大致陰雨天氣，僅周二天氣較好；中南部注意日夜溫差變化及周四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。