天氣風險：周三冷空氣挑戰冷氣團 北東本周大致陰雨

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，本周水氣偏多，北部、東部大致陰雨天氣，僅周二天氣較好；中南部注意日夜溫差變化及周四有降雨機會，其餘大致晴時多雲。

薛皓天指出，今受東北季風影響，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區有短暫陣雨，新竹以北及宜蘭陰時多雲，花東及苗栗以南晴到多雲。各地清晨有涼意，今平地最低溫在花蓮縣壽豐鄉，僅13.7度，其餘地區大致16、17度。白天苗栗以北及宜蘭高溫約20度，台中以南及花東高溫24到27度。

明天周一上班日東北季風漸減弱，薛皓天說，桃園以北及宜花陰時多雲，東北角至花蓮局部仍有短暫陣雨，大台北地區偶飄雨，新竹以南大致晴時多雲。氣溫方面，北部及宜蘭高溫約21度，竹苗22度，台中以南24到27度，花東23到25度。北部冷偏涼，中南部要留意日夜溫差，西半部日夜溫差10度以上，預估西半部夜間至清晨局部低溫約15到17度。

薛皓天指出，周二除東北部、東部多雲時陰有短暫陣雨，其餘晴時多雲。預估大台北地區天氣能轉好，各地氣溫隨太陽露臉而回升，中北部高溫約25到27度，中南部25到29度，東部23到25度。西半部夜間至清晨低溫約14到16度，日夜溫差仍有10度以上。

薛皓天指出，周三白天起東北季風漸增強，這波東北季風強度較強，伴隨中高層槽線通過，水氣增多，北部及東部又將轉為陰陣雨，中部多雲時晴，南部晴時多雲。周四新竹以北、東部及山區陰陣雨天氣，其餘地區陰時多雲偶零星短暫雨。周五北部、東部陰陣雨，桃園以南轉多雲偶零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

氣溫方面，薛皓天說，周三起各地逐日下滑，北部、東北部高溫約22到23度，中部及花東24到26度，南部26到28度；周四、周五各地氣溫相近，苗栗以北及宜蘭高溫20度以下，台中以南21到24度，花東22度，整體偏冷，目前預報周四晚間至周五清晨，台北有14度左右低溫，是否達冷氣團等級仍須觀察。

薛皓天指出，預估東北季風影響至周末，周末兩天水氣漸減少，周六北部、東部維持陰陣雨，桃竹為多雲時陰偶短暫陣雨，其餘晴到多雲。下周日大台北地區降雨趨緩轉多雲，東北部、東部維持陰陣雨，桃園以南為晴到多雲。

