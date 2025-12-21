耶誕節約會行程怎麼排？逛市集、玩景點、交換禮物…十大選項一次看

冬季的城市總有種魔力，燈飾一盞盞亮起，就像替街道披上會發光的糖霜，讓空氣裡多了幾分浪漫。今年更特別的是，因為行憲紀念日放假，耶誕夜多了難得的餘裕，讓人能真正好好安排這個一年一度的節日。少了下班後的匆忙，曖昧中的人可以趁勢拉近距離，穩定交往的情侶也能重新找回儀式感，甚至連平時忙得不可開交的人，都能利用這個假期喘口氣，替生活增添一些溫度。有了假期的助攻，今年的耶誕夜，注定比往常更浪漫、更值得期待。

如果你還在苦惱該怎麼安排，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點耶誕節十大情侶約會提案，其中不只有網友推薦的熱門景點，也有耶誕大餐的美食料理。趕快把這篇文章傳給你的愛人，一起把一年一度的耶誕節過得比電影情節還精彩吧！

情侶過耶誕節絕對少不了「交換禮物」這個環節！除了偷偷揣測對方會不會準備意想不到的驚喜，兩人彼此交換、倒數三秒一起拆封的瞬間，不論是手寫卡片、針織毛衣還是紅包、3C產品等，每個禮物都塞滿冬日暖暖的心意。

有網友曾在Dcard上分享跟男友在耶誕節交換禮物，原PO準備實用溫暖的厚棉被，結果對方送來耶誕樹造型燈，以圖搜圖價格不高更是讓原PO大失所望。其他卡友則建議，「你們送禮的方向不太一樣，妳送實用型、他送適合節日的類型，建議下次如果怕會和期待有差異，可以訂一個方向、主題和價格區間，不然就要先對禮物不期不待」、「平常多講講自己最近想買什麼，這樣他可能會比較知道你喜歡什麼類型的東西」。

No.2 逛耶誕景點

逛耶誕節景點絕對是大多數戀人的首選！全台各地每年都有精彩活動吸引大批人潮參與，特別是今年台中耶誕嘉年華以「台中珍甜 角伴耶誕」為主題，邀請全球知名IP《角落小夥伴》主要角色和重要配角，成群結隊來到舊台中火車站前廣場、柳川、綠川。舊台中火車站前廣場佇立高達18公尺的「耶誕珍甜」耶誕樹，以千層奶油蛋糕為靈感，是全台唯一穿著手工訂製蛋糕裙的耶誕樹，《角落小夥伴》的蜥蜴、企鵝？、白熊、炸豬排與貓共五大超人氣主角都將以大型立體氣膜形式驚喜現身。

來到「願望角落」柳川展區，「來企泡湯」將有企鵝？坐在湯桶上，煙霧繚繞，彷彿置身谷關溫泉；「蜥望舞伴」由蜥蜴的母親背著貓、蜥蜴、白熊與炸豬排，企鵝？則靜靜地陪伴在旁，絢麗燈光加上5公尺超大型立體氣偶千萬不要錯過；「白熊好品」則是白熊與裹布靜靜坐在漂浮冰塊上，呈現喝好茶的樣子；最後也別忘記炸豬排、炸蝦尾與裹布在民權路的「炸物食堂」等著大家。

「歡樂角落」綠川展區的「幸福快遞」與「耶誕之森」則有耶誕老公公氣膜，將台中營造成歡樂滿滿的耶誕城；情侶打卡景點「雪花光廊」，由涵洞延伸出甜蜜莓粉光、水藍雪花燈片，超級浪漫！值得一提的是，舊台中火車站前廣場還有耶誕市集，每天40個攤位，總計邀請120組文創手作、花藝植栽、餐飲烘焙等青創攤位，還有首度推出的免費視障按摩，讓你在賞燈、逛市集之餘釋放疲憊壓力。

今年台中耶誕嘉年華由12月12日至明（2026）年1月1日，每日下午5點30分至晚上10點（假日耶誕市集提前至下午2點）。趕快揪你的男朋友、女朋友，一起來感受最有氛圍的耶誕慶典吧！

No.3 吃大餐

平常吃飯總是講求簡單快速，習慣各自滑手機？那今年耶誕節就給自己一個理由，好好吃一頓耶誕大餐吧！不論是提前訂好餐廳，享受只有節日才有的限定料理，或是兩人一起在家動手下廚、點上幾支蠟燭，把客廳變成迷你法式餐館，都能讓這頓晚餐變得特別又有溫度。

耶誕大餐也成為許多網友對另一半的儀式感，「耶誕大餐我想訂那種高樓景觀餐廳」、「因為今年耶誕節男友剛好沒空，所以我們就趁著兩人都有空的時間想來點兩人世界的浪漫，就跟男友提議不如就在家自己煮吧」，還有部落客推薦台北耶誕餐廳，例如UMAMI金色三麥推出「聖誕烤雞套餐」，不僅份量十足還加送6吋聖誕蛋糕，喜歡搭配啤酒的人，也可以考慮柏克金啤酒餐廳、ABV餐酒館、居酒館、啤酒館等。

No.4 規劃出門旅遊

耶誕節適逢行憲紀念日假期，還在煩惱沒有連假可以出去玩的你，現在正是帶著男／女朋友規劃旅程的好時機！想要感受冬季雪國的氛圍，馬上訂機票飛往日本、韓國、芬蘭、挪威等國家；喜歡來場說走就走的國旅，搭乘高鐵、自行開車就能抵達目的地。沿途看到可愛的咖啡店就停下來喝一杯，遇到美麗風景的地方就隨手拍張照片。旅行雖然短暫，卻是平常再忙碌也換不到的幸福感。

不少情侶也分享自己的耶誕出國計畫，「預計今年12月底要一起去義大利過耶誕+跨年」、「好想去歐洲耶誕市集，跟男友決定這個月起各存一萬，目標明年存到20萬旅遊基金」。

No.5 逛街血拚

逛街血拚雖然聽起來很日常，但耶誕節正好是年末時刻，不妨好好犒賞一整年辛苦的自己吧！牽著另一半的手走進商場或百貨公司，邊逛邊討論想買的東西，互相打槍、互相慫恿，組成最懂彼此的「購物戰友」組合。看到新品就衝去試用、遇到折扣立刻手刀結帳、試穿衣服時還能互拍可愛的照片，那份輕鬆又甜蜜的節奏，讓逛街變得比平常更好玩。

更浪漫的是，你在櫥窗前目不轉睛的東西，可能早已被對方默默記在心底，變成下一次為你精心準備的生日、紀念禮物。所以說，逛街不只是把購物袋裝滿，更是把專屬於你們的回憶也收藏其中。

No.6 追影集、看電影

耶誕節想要和愛人慵懶地在家度過，沒有比窩在沙發上追影集、看電影更療癒的安排了。調整客廳的燈光，手裡捧著熱紅酒或熱可可，打開Netflix、Disney+或其他串流平台，兩人裹在柔軟的毯子裡，劇情緊張時不自覺靠得更近，搞笑橋段又會忍不住笑到流淚，最後還能討論這部作品帶給各自的想法與啟發。

今年12月片單也有許多讓觀眾引頸期待的影劇，例如Netflix的韓劇《認罪之罪》、韓綜《黑白大廚2》、美國科幻恐怖影集《怪奇物語》第5季第2輯、改編自侯文詠小說的台劇《人浮於愛》，電影《巨洪》、《哈爾濱》、《夜校女生》、《乒乓男孩》等；Disney+則包含韓國劇集《韓國製造》、暢銷小說《波西傑克森》影集版第2季、美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）的電影與紀錄片等。趕快收藏起來一起觀賞這些精采之作吧！

No.7 參加派對

E人情侶還在苦惱耶誕節要做什麼？不如直接豪邁一點，舉辦一場耶誕派對吧！兩個人一起動手佈置耶誕樹、掛上閃爍燈飾與繽紛小物，餐桌上擺滿剛出爐的佳餚與美酒，客廳放著喜歡的歌單，讓家裡馬上變身為派對會場。最後換上彼此指定的Dress Code，還能邀請朋友們共襄盛舉，整個節慶氛圍瞬間被歡笑聲點滿啦！

耶誕派對也深受許多人歡迎，不少網友便在Threads上分享，「今年是趴踢人，還是主揪，邊過生日邊過耶誕」、「我是派對E人，耶誕節一定要出門去玩的吧！冷冷的天跟大家團聚最開心了！」

No.8 聆聽耶誕歌曲

耶誕節的浪漫，有一半都藏在音符裡。只要播放第一首耶誕歌曲，即便是和男／女朋友交換耳機，走在回家的道路上也能感受12月滿滿的溫馨氛圍。從「聖誕媽祖」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的〈All I Want for Christmas is You〉、美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）的〈Santa Tell me〉到英國樂團Wham!的〈Last Christmas〉，一首接著一首的經典旋律，彷彿替街道撒上閃亮的雪花濾鏡。

《網路溫度計DailyView》曾整理「耶誕約會必備歌單TOP10」、「好聽聖誕節經典+流行歌單」，如果還不曉得怎麼準備，不妨也可以參考這兩篇文章、快速收集囉！

No.9 看演唱會、表演活動

耶誕節想堆疊更多心動時刻？那就牽著喜歡的人，一起走進演唱會或表演現場吧！不少耶誕市集、活動都會安排限定音樂舞台，還有台灣、日韓、歐美等地的歌手與樂團選在耶誕月開唱；舞台劇、魔術秀等節目也同樣精彩，像是2025台中耶誕嘉年華便在12月12日至2026年1月1日的每週五至每週日晚間時段推出藝文表演，包括泡泡秀、扯鈴秀、魔術秀、小丑雜耍互動魔術秀等多元豐富的節目。

有網友表示，「耶誕活動有遊行、表演，還有很多小遊戲，絕對是最值得紀念的耶誕回憶了」。

No.10 玩拼圖、遊戲

想和另一半腦力激盪、或只是一起打發時間，不妨挑戰拼圖或來場小小遊戲大賽。幾百片的風景拼圖，一片片慢慢找、慢慢湊，終於在關鍵時刻一起喊出：「啊！原來在這裡！」那種同步的成就感，比什麼都甜。若想更熱鬧些，也可以來場需要合作破關的Switch遊戲，或翻出桌遊一起較量。組隊的時候考驗兩人的默契；對戰時又忍不住互搶道具，最後輸的人下廚料理，不必花大錢，就能在日常裡製造最簡單、也最幸福的浪漫。

除此之外，有網友在IG上分享小遊戲結合交換禮物的玩法，從「跟著我的Tempo」開始，每個人按照順序喊出幫另一半取的綽號，不僅有人喊「寶貝」、「北鼻」、「歐巴」，還有人說出「欸」、「老頭」等答案，讓其他網友哭笑不得，「真的是欸！！」「還是『欸』最實用」。

