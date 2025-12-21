今冬至 氣象署：北半球夜晚最長白天最短的一天

今天是冬至，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天除了是吃湯圓的日子，冬至太陽直射南回歸線，也是北半球一年當中，夜晚最長、白天最短的一天。過完今天之後，北半球白天的時間就會慢慢變長。

「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天受東北季風增強影響，北部、東北部天氣轉涼，有局部短暫降雨，外出記得適時加件衣服、注意保暖。中南部天氣穩定，白天氣溫比昨天回升，可能許多民眾穿著短袖過冬至。不過日暖夜涼、日夜溫差比較大；東部、東南部氣溫也大致舒適到溫暖，偶有局部或零星的短暫雨，但不多。

「報天氣 - 中央氣象署」提醒南來北往的民眾留意氣溫差異、調整穿著。同時沿海風浪也會明顯增大，安排海邊活動的民眾要多注意安全。

