今冬至 氣象署：北半球夜晚最長白天最短的一天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天受東北季風增強影響，北部、東北部天氣轉涼，有局部短暫降雨。本報資料照片
今天是冬至，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天除了是吃湯圓的日子，冬至太陽直射南回歸線，也是北半球一年當中，夜晚最長、白天最短的一天。過完今天之後，北半球白天的時間就會慢慢變長。

「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天受東北季風增強影響，北部、東北部天氣轉涼，有局部短暫降雨，外出記得適時加件衣服、注意保暖。中南部天氣穩定，白天氣溫比昨天回升，可能許多民眾穿著短袖過冬至。不過日暖夜涼、日夜溫差比較大；東部、東南部氣溫也大致舒適到溫暖，偶有局部或零星的短暫雨，但不多。

「報天氣 - 中央氣象署」提醒南來北往的民眾留意氣溫差異、調整穿著。同時沿海風浪也會明顯增大，安排海邊活動的民眾要多注意安全。

氣象署 氣溫

遇隨機攻擊怎麼辦？專家曝「3保命原則、3步驟止血」：關鍵時刻能救命

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，且持刀闖入中山誠品南西店隨機砍人，最後從頂樓墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、5人受傷，震撼全台。對此，台灣緊急救護醫療指導醫師學會提醒，若不幸遇到暴力攻擊，務必牢記3大保命原則，同時教學止血3步驟，協助傷者進行初步止血。

3地防雨神…周日冬至北部濕涼僅17度 2波東北季風降溫時序曝光

明天是24節氣的冬至，氣象署說，東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，台北市低溫17、18度，新竹以北、東半部有短暫雨，基...

防血栓風險 聯新國際醫院：長者泡溫泉勿劇烈冰熱交替

聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪表示，冬天不少民眾常泡溫泉促進循環，提醒年長族群泡溫泉應避免劇烈冷熱交替，極端溫差會導...

北市恐攻震驚全台！她曝高鐵座椅設計巧思：緊急時可救命

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文在台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人，整起事件導致4人死亡、11人受傷，震驚全台。對此，一名女網友分享，高鐵椅子的坐墊設計可拆卸，若在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蔣勳談人生七苦：批評、政治對立、衰病、死亡…

作家、畫家蔣勳近來畫得比寫得多，新作「尸毗王割肉餵鷹」月底為台南水交社和通蔣勳書房「眾生平安－皆大歡喜」展再添亮點，明年2月將在大里菩薩寺展出。78歲的他說，變得畫比寫多是因記憶力不若從前；但他講起人生體會仍如行雲流水，那是超越記憶的烙痕。以下是記者訪談後，歸納出的蔣勳談人生七苦。

