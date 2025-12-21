快訊

高山恐下雪 氣象粉專：聖誕節前後賞雪團再次啟動

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
玉山北峰昨天上午再度降雪。中央氣象署指出，24、25日中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率。圖／中央氣象署提供
玉山北峰昨天上午再度降雪。中央氣象署指出，24、25日中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率。圖／中央氣象署提供

本周受兩波東北季風影響，迎風面轉濕涼，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今年聖誕節前後，賞雪團再次啟動。

「林老師氣象站」指出，24、25日今年聖誕節前後，受東北季風再增強影響，除北台灣及東北部地區天氣轉為涼冷外；環境水氣也跟著增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區則持續維持為多雲天氣。

「林老師氣象站」指出，今年聖誕節前後，台灣中部以北及宜花地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機會；若有安排賞雪活動，籲請留意自身保暖去寒，以及山區路面溼滑、注意活動安全。

中央氣象署指出，24、25日中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，呼籲民眾留意路面溼滑，注意安全。

