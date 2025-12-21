今北台轉濕涼 吳德榮：周三東北季風更強高山恐下雪

北台又變天了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3703-2025-12-20-21-10-49）指出，今晨觀測資料顯示，西南部有局部濃霧；迎風面雲量漸增，伴隨降水回波，大台北東側已有降雨。今明兩天「東北季風」等級冷空氣南下。今日迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。

各地區氣溫為：北部14至22度、中部15至26度、南部16至27度及東部14至24度。

吳德榮說，明日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部則有局部短暫雨的機率；明晨氣溫降至最低，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。周二(23日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三下午起至周六另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且比前波稍強1度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降；周四、五中南部山區亦有零星飄雨的機率；3200公尺以上高山則有零星飄雪機率。由於各國模式模擬尚不一致，且持續微調，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦