替HIV傷者發聲 藥師：U=U狀況下、感染力微乎其微

中央社／ 台北20日電

張文北捷隨機攻擊案遇襲傷患為HIV（愛滋病）感染者，有愛滋指定藥局的藥師晚間替傷者發聲，強調在U=U（測不到病毒=不具傳染力）狀況下，感染力微乎其微，不需過度恐慌。

27歲男子張文昨天在北車、南西商圈攻擊民眾，包含張文在內共4人死亡、15人送醫，目前仍有2人在加護病房、3人在一般病房。

而其中一名傷者為HIV感染者。衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞今天下午在臨時記者會中說明，已成立此事件的暴露後諮詢和公費投藥專案；這名感染者是經通報且長期服藥、病情控制穩定，病毒量在測不到的範圍，強調因血液暴露感染HIV機率低於萬分之一，預防投藥可降感染機率至零，毋須過度擔心。

一直以來不斷為愛滋感染族群發聲的藥師李懿軒，晚間也在臉書指出：「身為愛滋指定藥局，祈願新聞中提到的感染者身心安好。署長說他是穩定吃藥的個案，在U=U的狀況下，感染力微乎其微。願我們在乎的人，身心都能平安。」

李懿軒接受中央社記者電訪時說，雖不清楚個案真實狀況，但根據疾管署長羅一鈞稍早說明，這名個案規律服藥且過去資料顯示是測不到病毒，「依照現在醫學實證就是沒有傳染力」，也就是所謂的U=U（Undetectable=Untransmittable）。

他認為，不需太過恐慌，應該要「用科學說話」，若醫師評估真的有可能大範圍血液接觸，就按照臨床人員評估，決定是否需要暴露後的預防投藥。

衛福部提醒，如有事件發生時正在誠品生活南西店的民眾，且遭砍傷或有血液暴露觸及傷口或黏膜，例如眼睛被血噴到等情形，而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

