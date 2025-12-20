今彩539第114307期 頭獎1注中獎

快訊

中央社／ 台北20日電

今彩539第114307期開獎，中獎號碼38、05、35、01、16；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。

貳獎208注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼173，壹獎101注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼8991，壹獎11注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

