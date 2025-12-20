拒向病魔低頭 7旬男練硬舉奪回生活自主權

快訊

中央社／ 台北20日電

銀髮族練健力好處多，70歲陳大哥確診帕金森氏症後，手、腳嚴重無力到生活難自理，但他不想向病魔低頭，在家人鼓勵下開始練硬舉，今天舉起45公斤成功，宣告奪回生活自主權。

近年鍛鍊核心的肌力訓練開始成為中高齡族群新寵，為了讓中高齡長者展現訓練成果，由開發銀髮健身產業團隊舉辦的「聖誕老人硬舉大賽」邁入第5年，今年來自全台各地參賽者多達206人，70歲以上長輩就有60人，最高齡為92歲。

隨台灣正邁入超高齡社會，每5人中就有1名65歲以上長者，人生70才開始漸成常態。70歲陳大哥是其中之一，他幾年前確診帕金森氏症，手、腳嚴重無力，甚至影響到最基本的日常生活。

為了找回生活自主權，陳大哥在家人的鼓勵陪伴與專業教練的帶領之下，目前已經訓練4年多，從原本需要拐杖攙扶，到現在能自己上下樓梯，還可以跟太太出門爬山走步道。

今天他在家人的加油聲中站上硬舉台，成功舉起45公斤，展現穩健訓練成果。挑戰成功下台後，他開心分享今年初和太太出國到好多地方旅遊，「借了輪椅結果都沒使用！」

或許有人認為參加舉重比賽的爺爺奶奶一定比年輕人還健康，這個想法可是大錯特錯，參賽長輩不僅有肌少症，走路、爬樓梯困難，當然也有常見的糖尿病、高血壓等，甚至開過刀、裝有人工膝、髖關節置換，但在專業教練評估與長期訓練後，不少70歲以上長輩因此重拾生活力。

高齡92歲、今年最年長參賽者林阿公原本走路不穩、有駝背的狀況，在親人的鼓勵下開始訓練，如今不僅走路穩定，速度也變快，甚至可以跳躍，林阿公也在今天比賽中打破個人最佳紀錄，舉起68公斤。

營養師吳皓宇建議，在運動前1到2個小時可以食用全麥吐司配水煮蛋，過程中要注意補充水分，運動後30分鐘內則要及時補充營養。對中高齡族群，或是不吃肉、牙口不好的長輩來說，用喝的方式補充營養也是很好的選擇。

