快訊

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

才4天又寫新紀錄！ 馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北市隨機傷人釀重大死傷　航警全面提升桃園機場維安戒備

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
航空警察局強調，維護機場治安與旅客人身安全責無旁貸，對於任何影響公共安全的不法暴力行為，警方一向採取零容忍態度，將依法嚴正執法，絕不寬貸。記者季相儒／攝影
航空警察局強調，維護機場治安與旅客人身安全責無旁貸，對於任何影響公共安全的不法暴力行為，警方一向採取零容忍態度，將依法嚴正執法，絕不寬貸。記者季相儒／攝影

台北市昨（19）日晚間發生隨機傷人事件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會高度關注。航空警察局表示，為防範類似暴力事件波及大眾運輸及航空場域，已即刻全面提升機場維安層級，強化桃園國際機場各重要區域警戒，確保旅客安全與國門秩序。

航空警察局長趙瑞華指出，事件發生後即第一時間指示保安警察大隊啟動強化維安機制，全面檢視並調整勤務部署，針對桃園機場第一、第二航廈出入境大廳、候機室、非管制區、捷運連通道等人潮密集場所，加密巡邏頻率並提高見警率，巡邏勤務以雙人或多人編組方式進行，藉此發揮嚇阻犯罪效果，讓旅客能安心往返。

航空警察局保安警察大隊副大隊長蔡尚瑋也表示，針對台北市隨機暴力事件，航警局高度重視，已立即調整勤務部署，全面強化國門巡邏警戒與重點區域防護，嚴密維護機場秩序，確保國門安全無虞。

航警局進一步說明，鑒於大眾運輸系統一旦發生治安事件，容易引發社會恐慌，已特別加強與桃園機場捷運、台北捷運松山機場站及機場公司維安人員的橫向聯繫，建立即時通報與聯防機制，一旦發現異常狀況，能迅速掌握、立即處置，降低潛在風險。

在警力與裝備整備方面，航警局指出，第一線巡邏員警除配備標準警用裝備外，也同步強化防護器材整備與應變能力，並透過機場環場監控系統，即時掌握可疑人、事、物動態，搭配科技設備輔助判斷與蒐證，防堵模仿效應發生。

此外，航警局也要求同仁加強主動作為，對於在航站內長時間徘徊、行為異常或疑似影響公共安全者，將主動關懷，必要時依法進行盤查，力求在第一時間排除潛在威脅，將風險阻絕於國門之外。

另方面，行政院長卓榮泰昨天前往台大醫院探視傷者後表示，政府對近期暴力事件高度警覺，已責成相關部會全面加強國內鐵路、公路、捷運及航空站等大眾運輸場域的安全戒備，強化警力部署與跨單位聯防機制，確保民眾通行與出行安全。

航空警察局強調，維護機場治安與旅客人身安全責無旁貸，對於任何影響公共安全的不法暴力行為，警方一向採取零容忍態度，將依法嚴正執法，絕不寬貸；也呼籲民眾若在機場內發現可疑人事物或感受到安全威脅，應保持冷靜，立即撥打110報案，或向現場員警及服務人員反映，警方將持續守護國門安全，提供國人與國際旅客安心、穩定的候機環境。

台北市昨（19）日晚間發生隨機傷人事件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會高度關注。航空警察局表示，為防範類似暴力事件波及大眾運輸及航空場域，已即刻全面提升機場維安層級，強化桃園國際機場各重要區域警戒，確保旅客安全與國門秩序。記者季相儒／攝影
台北市昨（19）日晚間發生隨機傷人事件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會高度關注。航空警察局表示，為防範類似暴力事件波及大眾運輸及航空場域，已即刻全面提升機場維安層級，強化桃園國際機場各重要區域警戒，確保旅客安全與國門秩序。記者季相儒／攝影
在警力與裝備整備方面，航警局指出，第一線巡邏員警除配備標準警用裝備外，也同步強化防護器材整備與應變能力，並透過機場環場監控系統，即時掌握可疑人、事、物動態，搭配科技設備輔助判斷與蒐證，防堵模仿效應發生。記者季相儒／攝影
在警力與裝備整備方面，航警局指出，第一線巡邏員警除配備標準警用裝備外，也同步強化防護器材整備與應變能力，並透過機場環場監控系統，即時掌握可疑人、事、物動態，搭配科技設備輔助判斷與蒐證，防堵模仿效應發生。記者季相儒／攝影
航空警察局保安警察大隊副大隊長蔡尚瑋（左一）也表示，針對台北市隨機暴力事件，航警局高度重視，已立即調整勤務部署，全面強化國門巡邏警戒與重點區域防護，嚴密維護機場秩序，確保國門安全無虞。記者季相儒／攝影
航空警察局保安警察大隊副大隊長蔡尚瑋（左一）也表示，針對台北市隨機暴力事件，航警局高度重視，已立即調整勤務部署，全面強化國門巡邏警戒與重點區域防護，嚴密維護機場秩序，確保國門安全無虞。記者季相儒／攝影

桃園機場 警察 機場捷運

延伸閱讀

影／北捷砍人案後維安升級 台中高鐵站區警察長槍戒備

北捷隨機砍人案 年底重大活動接連登場…嘉市警局全面升級維安

台北隨機攻擊4死11傷撼全國！ 維安升級台東跨年不喊卡

新北耶誕城續辦至28日 侯友宜強調已加強維安警戒

相關新聞

遇隨機攻擊怎麼辦？專家曝「3保命原則、3步驟止血」：關鍵時刻能救命

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，且持刀闖入中山誠品南西店隨機砍人，最後從頂樓墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、5人受傷，震撼全台。對此，台灣緊急救護醫療指導醫師學會提醒，若不幸遇到暴力攻擊，務必牢記3大保命原則，同時教學止血3步驟，協助傷者進行初步止血。

防血栓風險 聯新國際醫院：長者泡溫泉勿劇烈冰熱交替

聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪表示，冬天不少民眾常泡溫泉促進循環，提醒年長族群泡溫泉應避免劇烈冷熱交替，極端溫差會導...

北市恐攻震驚全台！她曝高鐵座椅設計巧思：緊急時可救命

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文在台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人，整起事件導致4人死亡、11人受傷，震驚全台。對此，一名女網友分享，高鐵椅子的坐墊設計可拆卸，若在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／北市隨機傷人釀重大死傷　航警全面提升桃園機場維安戒備

台北市昨（19）日晚間發生隨機傷人事件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會高度關注。航空警察局表示，為防範類似暴力事件波...

影／北捷砍人案後維安升級 台中高鐵站區警察長槍戒備

台北捷運昨天發生四死多人受傷的隨機傷人事件，今天全台大眾運輸系統維安升級。台中市鐵路警察全面提升安全勤務作為，警力全副武...

雪山今年首場顯著降雪 雪霸管理處籲登山審慎評估「救人聽天由命」

雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示，今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，園區內其他高山步道與稜線也可能出現積雪、結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。