影／北市隨機傷人釀重大死傷　航警全面提升桃園機場維安戒備

台北市昨（19）日晚間發生隨機傷人事件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會高度關注。航空警察局表示，為防範類似暴力事件波及大眾運輸及航空場域，已即刻全面提升機場維安層級，強化桃園國際機場各重要區域警戒，確保旅客安全與國門秩序。

航空警察局長趙瑞華指出，事件發生後即第一時間指示保安警察大隊啟動強化維安機制，全面檢視並調整勤務部署，針對桃園機場第一、第二航廈出入境大廳、候機室、非管制區、捷運連通道等人潮密集場所，加密巡邏頻率並提高見警率，巡邏勤務以雙人或多人編組方式進行，藉此發揮嚇阻犯罪效果，讓旅客能安心往返。

航空警察局保安警察大隊副大隊長蔡尚瑋也表示，針對台北市隨機暴力事件，航警局高度重視，已立即調整勤務部署，全面強化國門巡邏警戒與重點區域防護，嚴密維護機場秩序，確保國門安全無虞。

航警局進一步說明，鑒於大眾運輸系統一旦發生治安事件，容易引發社會恐慌，已特別加強與桃園機場捷運、台北捷運松山機場站及機場公司維安人員的橫向聯繫，建立即時通報與聯防機制，一旦發現異常狀況，能迅速掌握、立即處置，降低潛在風險。

在警力與裝備整備方面，航警局指出，第一線巡邏員警除配備標準警用裝備外，也同步強化防護器材整備與應變能力，並透過機場環場監控系統，即時掌握可疑人、事、物動態，搭配科技設備輔助判斷與蒐證，防堵模仿效應發生。

此外，航警局也要求同仁加強主動作為，對於在航站內長時間徘徊、行為異常或疑似影響公共安全者，將主動關懷，必要時依法進行盤查，力求在第一時間排除潛在威脅，將風險阻絕於國門之外。

另方面，行政院長卓榮泰昨天前往台大醫院探視傷者後表示，政府對近期暴力事件高度警覺，已責成相關部會全面加強國內鐵路、公路、捷運及航空站等大眾運輸場域的安全戒備，強化警力部署與跨單位聯防機制，確保民眾通行與出行安全。

航空警察局強調，維護機場治安與旅客人身安全責無旁貸，對於任何影響公共安全的不法暴力行為，警方一向採取零容忍態度，將依法嚴正執法，絕不寬貸；也呼籲民眾若在機場內發現可疑人事物或感受到安全威脅，應保持冷靜，立即撥打110報案，或向現場員警及服務人員反映，警方將持續守護國門安全，提供國人與國際旅客安心、穩定的候機環境。

