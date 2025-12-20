快訊

影／北捷砍人案後維安升級 台中高鐵站區警察長槍戒備

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中高鐵站區鐵路警察出動使用長槍執勤警力，維護市民安全。記者黃仲裕／攝影
台北捷運昨天發生四死多人受傷的隨機傷人事件，今天全台大眾運輸系統維安升級。台中市鐵路警察全面提升安全勤務作為，警力全副武裝，並持長槍站出來執勤戒備。員警表示，鐵路勤務配備長槍，以台中高鐵站為例，從高鐵站步行至新烏日站進行巡邏勤務，兩人一組，兩小時一班，加強巡邏力道，協同捷運警察及保全人員做好安全維護。

台中高鐵站區鐵路警察出動使用長槍執勤警力。記者黃仲裕／攝影
台中高鐵站區鐵路警察出動使用長槍執勤警力，吸引民眾關注。記者黃仲裕／攝影
台中高鐵站區鐵路警察出動使用長槍執勤警力，吸引民眾關注。記者黃仲裕／攝影

台北捷運 警察 高鐵 維安

