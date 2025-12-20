影／北捷砍人案後維安升級 台中高鐵站區警察長槍戒備

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文在台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人，整起事件導致4人死亡、11人受傷，震驚全台。對此，一名女網友分享，高鐵椅子的坐墊設計可拆卸，若在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025-12-20 12:19