3地防雨神…周日冬至北部濕涼僅17度 2波東北季風降溫時序曝光

明天是24節氣的冬至，氣象署說，東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，台北市低溫17、18度，新竹以北、東半部有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部留意可能有局部較大雨勢。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，未來一週將有兩波東北季風，第一波是從明天凌晨起到22日，而第二波是在24日，預計影響到28、29日。

賴欣國表示，明天新竹以北、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北的山區、宜蘭地區可能有局部較大雨勢，而苗栗以南為多雲到晴。

賴欣國指出，22日水氣較少，和23日降雨區域類似，以基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島為主。

下一波東北季風將在24日增強，賴欣國表示，24、25日水氣較多，降雨以北部、東半部地區、恆春半島為主，預計中南部山區也會有零星的降雨，而26、27日雨區縮減，僅桃園以北、東半部地區和恆春半島有雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫部分，賴欣國表示，明天北部及東北部天氣轉涼，以台北市為例，未來2天高溫攝氏21度，低溫約17、18度，中南部需留意早晚溫差大，高溫26、27度，低溫15到18度。

賴欣國表示，預計北部23日高溫回升到24度，低溫來到20度，中南部變化不大，而24日受東北季風影響，北部將率先降溫，高溫僅剩21、22度，其中25日入夜到26日清晨，預計低溫14到16度。

降雪部分，賴欣國指出，預計24日至25日中部以北、宜花地區海拔3500公尺以上的高山，有降雪的機會。

