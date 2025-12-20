雪山今年首場顯著降雪 雪霸管理處籲登山審慎評估「救人聽天由命」

雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示，今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，園區內其他高山步道與稜線也可能出現積雪、結冰或濕滑情況，能見度可能因雲霧而降低，稍有不慎便可能滑落或迷途，提醒大家登山前務必查詢最新天氣與道路、步道狀況，審慎評估自身體能與經驗，避免貿然進入高風險路段。

雪霸國家公園每年1月至3月底為雪季，目前雪季雖尚未開始，但雪山已見瑞雪。雪管處下午公布目前雪況，提醒山友注意安全；裝備方面，應備妥保暖衣物、防水外套、雪地三寶（如冰爪、冰斧、頭盔）、頭燈與足夠糧食與熱飲，並留意失溫風險。建議結伴同行，告知親友行程與預計下山時間，隨身攜帶通訊與定位設備，如果天候惡化或體力不支，應立即折返，切勿勉強。安全第一，才能平安欣賞雪山之美。

雪管處表示，這場降雪是今年雪霸園區最顯著的雪況，估計積雪約2公分，如果天候放晴，陽光照射後就會消融，如果溫度未提升，積雪可能結成溼滑的硬冰，攀登時風險更高，山友不可輕忽。

雪山每年1到3月為雪季管制期，往年山友在雪季申請入園雪攀，雪管處採取強制檢核雪攀設備是否充足及有無專業領隊，但政府推動開放山林政策後，雪攀裝備已改由登山隊自主檢查。近年來每年雪季期間都有山難事故，去年雪季有7起，1人死亡、2人受傷；今年雪季有6起，死亡1人、失蹤1人、2人受傷。

雪管處鑑於每年雪季都出現山難不幸意外，一再透過官網、登山網站或發布新聞呼籲山友正視雪攀風險，公告危險路段及保命自救方式。雪管處指出，雪季高山救援，可能要花費數日才能趕抵現場，扛傷患下山更是一條漫漫長路，要想在黃金時段救人，空勤直升機吊掛是最佳方式，但遇上天候不佳無法啟航，想要及時救出傷患只能是「聽天由命」。 雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，積雪約2公分。圖／雪霸國家公園管理處提供、卡里布灣企業社馬正輝拍攝 雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，積雪約2公分。圖／雪霸國家公園管理處提供、卡里布灣企業社馬正輝拍攝

