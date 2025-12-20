快訊

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓 7警緊追在後畫面曝光

雪山今年首場顯著降雪 雪霸管理處籲登山審慎評估「救人聽天由命」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，積雪約2公分。圖／雪霸國家公園管理處提供、卡里布灣企業社馬正輝拍攝
雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，積雪約2公分。圖／雪霸國家公園管理處提供、卡里布灣企業社馬正輝拍攝

雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示，今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，園區內其他高山步道與稜線也可能出現積雪、結冰或濕滑情況，能見度可能因雲霧而降低，稍有不慎便可能滑落或迷途，提醒大家登山前務必查詢最新天氣與道路、步道狀況，審慎評估自身體能與經驗，避免貿然進入高風險路段。

雪霸國家公園每年1月至3月底為雪季，目前雪季雖尚未開始，但雪山已見瑞雪。雪管處下午公布目前雪況，提醒山友注意安全；裝備方面，應備妥保暖衣物、防水外套、雪地三寶（如冰爪、冰斧、頭盔）、頭燈與足夠糧食與熱飲，並留意失溫風險。建議結伴同行，告知親友行程與預計下山時間，隨身攜帶通訊與定位設備，如果天候惡化或體力不支，應立即折返，切勿勉強。安全第一，才能平安欣賞雪山之美。

雪管處表示，這場降雪是今年雪霸園區最顯著的雪況，估計積雪約2公分，如果天候放晴，陽光照射後就會消融，如果溫度未提升，積雪可能結成溼滑的硬冰，攀登時風險更高，山友不可輕忽。

雪山每年1到3月為雪季管制期，往年山友在雪季申請入園雪攀，雪管處採取強制檢核雪攀設備是否充足及有無專業領隊，但政府推動開放山林政策後，雪攀裝備已改由登山隊自主檢查。近年來每年雪季期間都有山難事故，去年雪季有7起，1人死亡、2人受傷；今年雪季有6起，死亡1人、失蹤1人、2人受傷。

雪管處鑑於每年雪季都出現山難不幸意外，一再透過官網、登山網站或發布新聞呼籲山友正視雪攀風險，公告危險路段及保命自救方式。雪管處指出，雪季高山救援，可能要花費數日才能趕抵現場，扛傷患下山更是一條漫漫長路，要想在黃金時段救人，空勤直升機吊掛是最佳方式，但遇上天候不佳無法啟航，想要及時救出傷患只能是「聽天由命」。

雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，積雪約2公分。圖／雪霸國家公園管理處提供、卡里布灣企業社馬正輝拍攝
雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，積雪約2公分。圖／雪霸國家公園管理處提供、卡里布灣企業社馬正輝拍攝
雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，積雪約2公分。圖／雪霸國家公園管理處提供、卡里布灣企業社馬正輝拍攝
雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，積雪約2公分。圖／雪霸國家公園管理處提供、卡里布灣企業社馬正輝拍攝

雪山 山友 風險

延伸閱讀

銀白世界！玉山北峰今天2度降雪 景色絕美

玉山北峰清晨驚喜降雪！轉雨夾雪 累積2.5公分

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

假登山賞櫻亂象映射雪季事故 高山不是觀光遊樂場

相關新聞

遇隨機攻擊怎麼辦？專家曝「3保命原則、3步驟止血」：關鍵時刻能救命

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，且持刀闖入中山誠品南西店隨機砍人，最後從頂樓墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、5人受傷，震撼全台。對此，台灣緊急救護醫療指導醫師學會提醒，若不幸遇到暴力攻擊，務必牢記3大保命原則，同時教學止血3步驟，協助傷者進行初步止血。

防血栓風險 聯新國際醫院：長者泡溫泉勿劇烈冰熱交替

聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪表示，冬天不少民眾常泡溫泉促進循環，提醒年長族群泡溫泉應避免劇烈冷熱交替，極端溫差會導...

北市恐攻震驚全台！她曝高鐵座椅設計巧思：緊急時可救命

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文在台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人，整起事件導致4人死亡、11人受傷，震驚全台。對此，一名女網友分享，高鐵椅子的坐墊設計可拆卸，若在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北車隨機殺人案1傷者染愛滋 羅一鈞：19年前柏林也發生過 當時結局曝

27歲張姓嫌犯昨晚於捷運台北車站、中山站隨機砍人，不過衛福部長石崇良今臨時召開記者會說明，今上午經台北市衛生局確認有名傷...

雪山今年首場顯著降雪 雪霸管理處籲登山審慎評估「救人聽天由命」

雪山降雪了！雪霸國家公園管理處表示，今天上午雪山圈谷至雪山北峰等地已降下白雪，園區內其他高山步道與稜線也可能出現積雪、結...

交通部擬修法 無照駕駛最快115年1月底納講習對象

為提升道路安全，交通部近日預告修法，最快明年1月底起將無照駕駛違規者納入講習對象，至於若駕照受吊銷、註銷或受不得考領駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。