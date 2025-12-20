交通部擬修法 無照駕駛最快115年1月底納講習對象

為提升道路安全，交通部近日預告修法，最快明年1月底起將無照駕駛違規者納入講習對象，至於若駕照受吊銷、註銷或受不得考領駕駛執照處分，未來不得藉駕照互惠機制規避規定。

交通部本週預告修正道路交通安全規則、道路交通安全講習辦法、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，以及受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法。

為配合道路交通管理處罰條例加重無照駕駛罰則，將無照駕駛違規者納入道路交通安全講習矯正教育，根據草案內容，規劃將無照駕駛納入道安講習矯正教育。交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦對此表示，目標明年首季實施，最快1月底、2月初上路。

草案說明，無駕駛執照汽車駕駛人有應受吊扣、吊銷駕駛執照處分交通違規行為時，將因其無駕駛執照得供吊扣、吊銷處分，而依規定為一定期間內或終身不得考領駕駛執照處分，反而無從對其安排講習，顯然不合理，因此修法明列將無照駕駛違規者納入應施以講習對象。

為配合駕照管理3策略、115年1月起將分階段推動17項改革措施，其中明年9月起酒駕再犯班講習時數從12小時增至15小時，為增加酒後駕車再犯等嚴重違規行為講習時數及課程，交通部規劃修法，將講習日數限制由2天延長至3天。

此外，交通部也預告修正道路交通安全規則，明確規範駕駛執照受吊銷、註銷或不得考領駕駛執照處分，或受

吊扣處分尚未執行完畢者，不得持外國政府、大陸地區、香港或澳門所發有效正式駕駛執照（證）或國際駕駛執照，駕車或換發普通駕駛執照，以免其藉由駕駛執照互惠使用規避台灣駕駛執照管理規定。

另配合今年11月總統公布修正條文，道路交通安全規則草案、受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法都規劃有所修正。

草案明定，行人聽聞消防車、救護車、警備車等執行緊急任務車輛警號，應立即避讓，不得阻礙執行緊急任務車輛動線，違者可罰新台幣500元。

受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法則增訂，因違規酒（毒）駕吊銷駕駛執照終身不得考領者，不適用重新申請考照規定。

