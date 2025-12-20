新北調升掛號費補助 助弱勢就醫115年1月上路

新北市府衛生局今天表示，醫療補助計畫將自115年1月1日起調升門診與急診掛號費補助上限，分別提高至新台幣150元與300元，以協助弱勢及特殊族群減輕就醫負擔與經濟壓力。

市府衛生局今天表示，近年物價波動與各醫療院所收費回歸市場機制，掛號費用呈現上升趨勢，加上中央已取消掛號費上限，使弱勢族群就醫壓力增加。

市府說，因此決定調整補助額度，希望透過制度強化，排除民眾就醫障礙，確保健康照護權益不受影響。門診與急診掛號費補助上限調升至150元與300元，補助範圍核實認定，以降低因物價上升與醫療費用調整所造成的經濟壓力。

衛生局告訴中央社記者，補助適用對象包括：設籍新北市0-6歲低收入戶、0-6歲中低收入戶、0-12歲罕見疾病或重大傷病、55-65歲低收入戶原住民、65歲以上低收入戶長者。

市府指出，此次調整屬於明年起新北市22項新措施之一，並與生育、長照、交通補助等政策同步推進，目標是改善市民生活品質，打造更友善便利的城市環境。相關措施將視需求持續滾動檢討，並整合服務資源，持續提升社會安全與醫療照護網絡。

商品推薦