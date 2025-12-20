新北調升掛號費補助 助弱勢就醫115年1月上路
新北市府衛生局今天表示，醫療補助計畫將自115年1月1日起調升門診與急診掛號費補助上限，分別提高至新台幣150元與300元，以協助弱勢及特殊族群減輕就醫負擔與經濟壓力。
市府衛生局今天表示，近年物價波動與各醫療院所收費回歸市場機制，掛號費用呈現上升趨勢，加上中央已取消掛號費上限，使弱勢族群就醫壓力增加。
市府說，因此決定調整補助額度，希望透過制度強化，排除民眾就醫障礙，確保健康照護權益不受影響。門診與急診掛號費補助上限調升至150元與300元，補助範圍核實認定，以降低因物價上升與醫療費用調整所造成的經濟壓力。
衛生局告訴中央社記者，補助適用對象包括：設籍新北市0-6歲低收入戶、0-6歲中低收入戶、0-12歲罕見疾病或重大傷病、55-65歲低收入戶原住民、65歲以上低收入戶長者。
市府指出，此次調整屬於明年起新北市22項新措施之一，並與生育、長照、交通補助等政策同步推進，目標是改善市民生活品質，打造更友善便利的城市環境。相關措施將視需求持續滾動檢討，並整合服務資源，持續提升社會安全與醫療照護網絡。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言