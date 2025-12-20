快訊

金宇彬申敏兒今大婚！經紀公司搶曝「夢幻絕美婚紗照」

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

網恐嚇下個目標台中新光三越「目標50個人」！ 警鎖定IP來自柬埔寨

兒時曾盼人點燈 台中企業主長年助弱

中央社／ 台中20日電
台中市社會局副局長林資芮（右）頒發感謝狀給亮宇油封公司董事長陳春甘（左），感謝她以實際行動關懷地方公益，為地方注入溫暖與希望。中央社
台中市社會局副局長林資芮（右）頒發感謝狀給亮宇油封公司董事長陳春甘（左），感謝她以實際行動關懷地方公益，為地方注入溫暖與希望。中央社

自幼貧苦的陳春甘9歲就和母親四處打零工，艱困生活讓她曾祈求「有人為我點燈」。事業有成後她舉辦寒冬送暖，10多年來物價飆漲仍持續投入，今天為600弱勢戶注入暖流。

歲末年終，台中市大肚區在地企業「亮宇油封企業股份有限公司」號召逾百企業、社團與個人戶，慷慨解囊做公益，今天上午120名志工協助物資整理、發放，為600戶弱勢家庭在寒冬送暖。

董事長陳春甘告訴中央社記者，她小時家中貧苦，母親一人挑起7口之家的經濟重擔，她身為長女，9歲時就和母親四處打零工，國、高中靠著半工半讀完成學業。艱苦生活壓力下，她也曾在內心祈求「能不能有人為我點燈」。

她和先生白手起家、自創品牌，歷經艱苦挫折，事業有成時，她想到要盡一己之力，為弱勢戶送暖。10多年來她號召鄰里、在地企業集資，投入公益行動。

今天的寒冬送暖現場，塞滿物資的大紙箱每箱重達24公斤，堆疊成一面愛心牆，總計約新台幣240萬元的愛心資源，可幫助600戶弱勢戶與邊緣戶，減輕生活負擔。

物價連年上漲，陳春甘仍持續投入公益，她說，經濟越是困頓，越是得發揮善的力量。台中市社會局副局長林資芮今天頒發感謝狀給亮宇油封公司，感謝以實際行動關懷地方公益，為地方注入溫暖與希望。

公益 母親 愛心

延伸閱讀

百萬善款築起希望家園 松暉營造歲末再挺若竹兒守護慢飛天使

北捷持刀傷人嚇壞民眾 中壢分局提高桃捷巡邏密度維護安全

寒冬送暖！桃園慈護宮捐500萬救濟金 近6千低收入戶受惠

嘉義縣議會寒冬送暖11年 張明達號召企業助210弱勢戶

相關新聞

「王惕吾先生新聞獎學金」暨「劉昌平先生紀念獎學金」今天贈獎

「第三十二屆王惕吾先生新聞獎學金」暨「114年劉昌平先生紀念獎學金」贈獎典禮今天在新北市汐止聯合報總部舉行，由聯合報系文...

北捷隨機砍人釀4死 精神醫示警：「孤立者」制度縫隙下的崩潰

北捷昨晚發生隨機砍人事件，造成4死11傷，震驚全台。精神科醫師許景琦認為，這是長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後引爆...

油價連兩周調降 下周汽油、柴油每公升各再調降0.4元

好消息！下周一（22日）零時起，國內汽油及柴油每公升都調降0.4元，這是連兩周都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。

銀白世界！玉山北峰今天2度降雪 景色絕美

玉山北峰上午9時5分再度降雪。中央氣象署表示，玉山北峰清晨5時45分降雪，上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持續中...

防血栓風險 聯新國際醫院：長者泡溫泉勿劇烈冰熱交替

聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪表示，冬天不少民眾常泡溫泉促進循環，提醒年長族群泡溫泉應避免劇烈冷熱交替，極端溫差會導...

水氣通過全台短暫陣雨 明天「冬至」北東濕涼、中南部陽光露臉

今天全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，中南部地區清晨到上午普遍都有冬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。