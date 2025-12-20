兒時曾盼人點燈 台中企業主長年助弱
自幼貧苦的陳春甘9歲就和母親四處打零工，艱困生活讓她曾祈求「有人為我點燈」。事業有成後她舉辦寒冬送暖，10多年來物價飆漲仍持續投入，今天為600弱勢戶注入暖流。
歲末年終，台中市大肚區在地企業「亮宇油封企業股份有限公司」號召逾百企業、社團與個人戶，慷慨解囊做公益，今天上午120名志工協助物資整理、發放，為600戶弱勢家庭在寒冬送暖。
董事長陳春甘告訴中央社記者，她小時家中貧苦，母親一人挑起7口之家的經濟重擔，她身為長女，9歲時就和母親四處打零工，國、高中靠著半工半讀完成學業。艱苦生活壓力下，她也曾在內心祈求「能不能有人為我點燈」。
她和先生白手起家、自創品牌，歷經艱苦挫折，事業有成時，她想到要盡一己之力，為弱勢戶送暖。10多年來她號召鄰里、在地企業集資，投入公益行動。
今天的寒冬送暖現場，塞滿物資的大紙箱每箱重達24公斤，堆疊成一面愛心牆，總計約新台幣240萬元的愛心資源，可幫助600戶弱勢戶與邊緣戶，減輕生活負擔。
物價連年上漲，陳春甘仍持續投入公益，她說，經濟越是困頓，越是得發揮善的力量。台中市社會局副局長林資芮今天頒發感謝狀給亮宇油封公司，感謝以實際行動關懷地方公益，為地方注入溫暖與希望。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言