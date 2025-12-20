兒時曾盼人點燈 台中企業主長年助弱

自幼貧苦的陳春甘9歲就和母親四處打零工，艱困生活讓她曾祈求「有人為我點燈」。事業有成後她舉辦寒冬送暖，10多年來物價飆漲仍持續投入，今天為600弱勢戶注入暖流。

歲末年終，台中市大肚區在地企業「亮宇油封企業股份有限公司」號召逾百企業、社團與個人戶，慷慨解囊做公益，今天上午120名志工協助物資整理、發放，為600戶弱勢家庭在寒冬送暖。

董事長陳春甘告訴中央社記者，她小時家中貧苦，母親一人挑起7口之家的經濟重擔，她身為長女，9歲時就和母親四處打零工，國、高中靠著半工半讀完成學業。艱苦生活壓力下，她也曾在內心祈求「能不能有人為我點燈」。

她和先生白手起家、自創品牌，歷經艱苦挫折，事業有成時，她想到要盡一己之力，為弱勢戶送暖。10多年來她號召鄰里、在地企業集資，投入公益行動。

今天的寒冬送暖現場，塞滿物資的大紙箱每箱重達24公斤，堆疊成一面愛心牆，總計約新台幣240萬元的愛心資源，可幫助600戶弱勢戶與邊緣戶，減輕生活負擔。

物價連年上漲，陳春甘仍持續投入公益，她說，經濟越是困頓，越是得發揮善的力量。台中市社會局副局長林資芮今天頒發感謝狀給亮宇油封公司，感謝以實際行動關懷地方公益，為地方注入溫暖與希望。

商品推薦