快訊

金宇彬申敏兒今大婚！經紀公司搶曝「夢幻絕美婚紗照」

影／雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓、7警緊追在後畫面曝光

網恐嚇下個目標台中新光三越「目標50個人」！ 警鎖定IP來自柬埔寨

山峰消防分隊深入社區分享五要原則 籲民眾慎防一氧化碳中毒

桃園電子報／ 桃園電子報

S 21520446
隨著冬季到來，民眾使用燃氣熱水器及各式取暖設備的頻率明顯提升，一氧化碳中毒事件風險也隨之增加。圖：消防局提供

隨著冬季到來，民眾使用燃氣熱水器及各式取暖設備的頻率明顯提升，一氧化碳中毒事件風險也隨之增加；為提升社區居民的用火用電安全意識，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今（20）日於轄內宜誠心擎天社區辦理防火防災宣導，特別針對一氧化碳中毒預防提出重點提醒，協助居民建立正確安全觀念。

S 21520443
山峰分隊今日於轄內宜誠心擎天社區辦理防火防災宣導。圖：消防局提供

山峰分隊指出，多數一氧化碳中毒意外事故皆源自於燃氣熱水器安裝位置不當、使用時未保持通風，一旦在密閉或半密閉環境累積，短時間內便可能導致頭暈、噁心，甚至迅速昏迷失去行動能力，其致命性極高；因此，使用燃氣熱水器時務必保持空氣流通，避免在緊閉的浴室或陽台洗澡，熱水器若安裝於室內，則須使用具強制排氣功能的型號，並定期檢查排氣管是否脫落、破損或阻塞；此外，民眾也應注意電暖器與用電安全，避免電器長時間使用與插座過載，以減少火災與中毒事故的發生。

山峰分隊表示，冬季是一氧化碳中毒高風險期，尤其熱水器若安裝在未完全通風的空間，極易造成重大意外，分隊提醒住戶務必遵守「五要原則」，要保持環境通風、要使用安全品牌、要選擇正確型式、要注意安全安裝及要注意平時檢修；民眾若在使用燃氣設備時一旦出現頭暈、噁心、無力等疑似症狀，應立即撤離並撥打119。

本文章來自《桃園電子報》。原文：山峰消防分隊深入社區分享五要原則 籲民眾慎防一氧化碳中毒

延伸閱讀：

  1. 東京設計創意暨發明展傳捷報 長庚科大團隊獲金獎肯定
  2. 【有片】龜山勞斯萊斯突偏移撞飛騎士 網：是在開什麼？

一氧化碳中毒 熱水器 燃氣

延伸閱讀

嘉義高山茶都爆欠款爭議 議員批廠商讓社區做白工9天

米酵菌酸一旦中毒就非常嚴重 5種隔夜食物別再吃！

天冷老闆在室內做1事險沒命 員工下班調皮「踢一腳」救了他

冷空氣漸南下「氣溫溜滑梯」 北市消防籲勿緊閉窗防一氧化碳中毒

相關新聞

「王惕吾先生新聞獎學金」暨「劉昌平先生紀念獎學金」今天贈獎

「第三十二屆王惕吾先生新聞獎學金」暨「114年劉昌平先生紀念獎學金」贈獎典禮今天在新北市汐止聯合報總部舉行，由聯合報系文...

北捷隨機砍人釀4死 精神醫示警：「孤立者」制度縫隙下的崩潰

北捷昨晚發生隨機砍人事件，造成4死11傷，震驚全台。精神科醫師許景琦認為，這是長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後引爆...

油價連兩周調降 下周汽油、柴油每公升各再調降0.4元

好消息！下周一（22日）零時起，國內汽油及柴油每公升都調降0.4元，這是連兩周都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。

銀白世界！玉山北峰今天2度降雪 景色絕美

玉山北峰上午9時5分再度降雪。中央氣象署表示，玉山北峰清晨5時45分降雪，上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持續中...

防血栓風險 聯新國際醫院：長者泡溫泉勿劇烈冰熱交替

聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪表示，冬天不少民眾常泡溫泉促進循環，提醒年長族群泡溫泉應避免劇烈冷熱交替，極端溫差會導...

水氣通過全台短暫陣雨 明天「冬至」北東濕涼、中南部陽光露臉

今天全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，中南部地區清晨到上午普遍都有冬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。