隨著冬季到來，民眾使用燃氣熱水器及各式取暖設備的頻率明顯提升，一氧化碳中毒事件風險也隨之增加。圖：消防局提供

隨著冬季到來，民眾使用燃氣熱水器及各式取暖設備的頻率明顯提升，一氧化碳中毒事件風險也隨之增加；為提升社區居民的用火用電安全意識，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今（20）日於轄內宜誠心擎天社區辦理防火防災宣導，特別針對一氧化碳中毒預防提出重點提醒，協助居民建立正確安全觀念。

山峰分隊今日於轄內宜誠心擎天社區辦理防火防災宣導。圖：消防局提供

山峰分隊指出，多數一氧化碳中毒意外事故皆源自於燃氣熱水器安裝位置不當、使用時未保持通風，一旦在密閉或半密閉環境累積，短時間內便可能導致頭暈、噁心，甚至迅速昏迷失去行動能力，其致命性極高；因此，使用燃氣熱水器時務必保持空氣流通，避免在緊閉的浴室或陽台洗澡，熱水器若安裝於室內，則須使用具強制排氣功能的型號，並定期檢查排氣管是否脫落、破損或阻塞；此外，民眾也應注意電暖器與用電安全，避免電器長時間使用與插座過載，以減少火災與中毒事故的發生。

山峰分隊表示，冬季是一氧化碳中毒高風險期，尤其熱水器若安裝在未完全通風的空間，極易造成重大意外，分隊提醒住戶務必遵守「五要原則」，要保持環境通風、要使用安全品牌、要選擇正確型式、要注意安全安裝及要注意平時檢修；民眾若在使用燃氣設備時一旦出現頭暈、噁心、無力等疑似症狀，應立即撤離並撥打119。

本文章來自《桃園電子報》。原文：山峰消防分隊深入社區分享五要原則 籲民眾慎防一氧化碳中毒

