山峰消防分隊深入社區分享五要原則 籲民眾慎防一氧化碳中毒
隨著冬季到來，民眾使用燃氣熱水器及各式取暖設備的頻率明顯提升，一氧化碳中毒事件風險也隨之增加；為提升社區居民的用火用電安全意識，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今（20）日於轄內宜誠心擎天社區辦理防火防災宣導，特別針對一氧化碳中毒預防提出重點提醒，協助居民建立正確安全觀念。
山峰分隊指出，多數一氧化碳中毒意外事故皆源自於燃氣熱水器安裝位置不當、使用時未保持通風，一旦在密閉或半密閉環境累積，短時間內便可能導致頭暈、噁心，甚至迅速昏迷失去行動能力，其致命性極高；因此，使用燃氣熱水器時務必保持空氣流通，避免在緊閉的浴室或陽台洗澡，熱水器若安裝於室內，則須使用具強制排氣功能的型號，並定期檢查排氣管是否脫落、破損或阻塞；此外，民眾也應注意電暖器與用電安全，避免電器長時間使用與插座過載，以減少火災與中毒事故的發生。
山峰分隊表示，冬季是一氧化碳中毒高風險期，尤其熱水器若安裝在未完全通風的空間，極易造成重大意外，分隊提醒住戶務必遵守「五要原則」，要保持環境通風、要使用安全品牌、要選擇正確型式、要注意安全安裝及要注意平時檢修；民眾若在使用燃氣設備時一旦出現頭暈、噁心、無力等疑似症狀，應立即撤離並撥打119。
本文章來自《桃園電子報》。原文：山峰消防分隊深入社區分享五要原則 籲民眾慎防一氧化碳中毒
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言